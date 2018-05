Ministro Sánchez descalifica al Cedla por estimar reservas de gas y lo acusa de apoyar la capitalización

Sin embargo, el presidente Evo Morales, mediante su cuenta de Twitter: @evoespueblo destaca los estudios del Cedla que denuncian los efectos negativos del proceso de la capitalización, más conocida como el periodo de la privatización.

Tuit del presidente Evo Morales del 8 de mayo. Foto captura

La Paz, 21 mayo (ANF).- El ministro de Hidrocarburos, Luis Sánchez descalificó las estimaciones del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA) sobre las reservas del gas, y lo acusó de haber apoyado a la capitalización. Sin embargo, contrariamente el presidente Evo Morales a través de su cuenta de Twitter destacó en reiteradas ocasiones, las denuncias que hizo esta entidad al proceso de privatización.

“Primero, ha salido un grupo con un informe sin nombre, no tiene metodología, no tiene absolutamente nada, que dice que tenemos 4,7 TCF (trillones de pies cúbicos), ayer sale el Cedla y dice que tenemos 7 TCF (…). Cedla sabemos que ha apoyado la capitalización y no tiene la moral de hablar de reservas”, señaló Sánchez desde el pozo exploratorio Jaguar X6 en la localidad de San Diego en el departamento de Tarija.

Así se refirió Sánchez al informe que presentó el senador Óscar Ortiz (UD) atribuido a un equipo de profesionales expertos en la materia energética, en el que se estima que el país cuenta con 4.48 TCF de reservas de gas, y al estudio presentado por el Cedla, que proyecta un volumen de 7.4 TCF de reservas hidrocarburíferas, tras una abrupta caída del 65% en los últimos años.