Mochilas, Oruro: juez solicita al denunciante que aclare su identidad

Los denunciantes consideran que una lentitud en el proceso de esta querella que data de 2017. El municipio presentó un recurso que busca dejar sin efecto la denuncia

Emilio Huáscar Castillo / Oruro

El juez Sergio Vásquez Jiménez, determinó dar un plazo de 72 horas para que el denunciante en el caso de supuesto sobreprecio en la compra de mochilas en Oruro, aclare su identidad. En primera instancia se presentó una cédula de identidad que tiene el nombre de Severo, cuando en realidad se llamaría Severiano Tórrez. La Alcaldía, que dirige Édgar Bazán, presentó un recurso de objeción a la querella para dejar sin efecto la denuncia presentada.

Los querellantes en el caso son el ciudadano Severo (Severiano) Tórrez y el Concejo Municipal de Oruro contra Bazán, “por la presunta comisión de los delitos de contratos lesivos al Estado, conducta antieconómica e incumplimiento de deberes dentro el proceso de adquisición” de mochilas escolares.

La licitación observada es de 2016 y, según la denuncia, está referida a la compra de 40.000 mochilas que el municipio adquirió. Pese a que se había definido la compra de producto nacional, el material entregado fue de origen chino.

#AHORA Audiencia por el caso mochilas en Oruro. Se investiga supuesto sobreprecio pic.twitter.com/t0VbKclCnS — EL DEBER (@diarioeldeber) 2 de mayo de 2018

Esta denuncia ha sido comparada con el proceso que se le sigue al alcalde José María Leyes; la oposición denunció que hay mano blanda de la justicia para el edil orureño por su proximidad con el MAS y que, por el contrario, se aplica mano dura contra su colega cochabambino.

Otra observación vinculada con el precio. Cada mochila fue importada a Bs 35, pero Oruro pagó Bs 80. El concejal orureño David Choque dijo que se causó daño económico al Estado por alrededor Bs 1,8 millones.

La querella en Oruro data de 2017, pero, según la denuncia de los concejales, el caso no avanza e inclusive no hay imputación formal. Por ello ahora hay una acusación que apunta no solo al alcalde Bazán, sino a la Fiscalía por una supuesta dilación.

Fuente: eldeber.com.bo