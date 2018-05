Mochilas y viveza criolla

“El vivo vive del opa y el opa de su trabajo”, se repite en los barrios bajos y seguramente nadie imaginó que esa frase tan trivial formaría parte de una estrategia política de los más altos niveles.

Resulta que para asegurarse de no tener problemas como los que han sufrido algunos de sus colegas, el alcalde de La Paz, Luis Revilla, contrató a la empresa estatal Papelbol para la provisión del material que va dentro de las mochilas que reparte el municipio a los estudiantes de colegios fiscales. La compañía creada por el Estado Plurinacional, cuya productividad es casi cero, como casi todas las públicas, pero no por falta de viveza, subcontrató a empresas privadas para que hagan el trabajo y obviamente, Papelbol se llevó las ganancias, porque habría que ser opa para actuar bajo el lema “lo comido por lo servido”. En el Gobierno seguramente van a decir que aquí no hubo ninguna violación a las leyes ni a la ética y los “vivos” de la alcaldía paceña, para los que “más vale maña que fuerza”, van a decir que en este negocio no hay sobreprecio.

