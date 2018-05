Novio de competidora de Yingo defiende a su pareja del cyberbullying

EL DEBEREL DEBER

El modelo brasileño Niellsen Almeida se manifestó, en Facebook, sobre el video que protagonizó su novia, Karina Pelchoti, y su compañera Yara Navid en Yingo (Red Uno). El audiovisual se hizo viral a causa de las respuestas erradas que dieron las chicas durante el programa.

“Lo que al principio fue chistoso, ahora se está convirtiendo en ataques personales. Ver comentarios como ‘cero materia gris’, ‘burra’ o ‘ella solo trabaja con sus nalgas’ es deprimente. Además recibe mensajes de odio por privado. Da pena por las personas que se ocultan detrás de un dispositivo para insultar”, empezó diciendo Almeida.

Niellsen además resaltó las cualidades que tiene su novia y madre de su hijo: “Karina es la mejor persona que he conocido en mi vida. Es una vencedora de corazón enorme, siempre esbozó esa sonrisa encantadora y ese cuerpo maravilloso que seguramente genera envidia en quienes la critican”.

Para finalizar su descargo el modelo le ofrece su apoyo y perdona a las personas “malas” que, con sus críticas, le han hecho daño a la concursante de Yingo.

Por su parte, Yara concedió una entrevista al programa Que no me pierda sobre el incidente. En el programa expresó que tiene muchos problemas y que su único apoyo es su madre. “La gente escribe sin saber. A mí me afectaron los comentarios y no me imagino cómo están mi mamá y mi hermanos, por los que trabajo para sacarlos adelante”, dijo.

“Mi madre me dio su apoyo moral y yo me puse a llorar, pero sé que la vida sigue a pesar de lo que haga la gente”, expresó. “No es que no sabía las respuestas, pero estaba nerviosa y tenía muchos problemas en la cabeza”, enfatizó.

Fuente: sociales.com.bo