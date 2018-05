Odesur: Vice García niega vínculos con Groux y el Gobierno ahora anuncia revisión de cuestionados contratos

Tras las denuncias de “favorecimiento” en las contrataciones para los XI Juegos Suramericanos que organiza Bolivia y que fueron hechas públicas por el senador opositor Óscar Ortiz, el Gobierno de Evo Morales anunció hoy una “exhaustiva revisión” de las adquisiciones de bienes y servicios para ese evento.

Odesur: Vicepresidente niega vínculos familiares con Groux y rechaza supuesto favorecimiento

Álvaro García consideró que no hay ningún problema ético ni legal en la contratación de la empresa del exministro para la organización de actos para los XI Juego Deportivos Sudamericanos.

Ensayo del acto de inauguración de los Juegos Sudamericanos en Villa Tunari. Foto: Juegos Sudamericanos Cochabamba-Facebook

El vicepresidente Álvaro García negó la noche de este lunes que tenga vínculos familiares con el exministro de Culturas Pablo Groux por lo que descartó que la contratación de la empresa de al exautoridad para los actos de los XI Juegos Deportivos Sudamericanos sea un acto de favorecimiento.

El senador de Unidad Demócrata (UD) Óscar Ortiz denunció la semana pasada que “Kronopios”, la empresa de Pablo Groux se “benefició” de una contratación directa por Bs 11 millones para organizar los actos de inauguración y clausura de los juegos Odesur que comienzan el próximo 26 de mayo en Cochabamba. Observó que el contrato se hizo sin licitación y sin boletas de garantía.

“Se ha dicho que el vicepresidente es familiar. Mi esposa tiene una hermana, la hermana se casó con Pablo y ya están divorciados, no son ya pareja hace más de tres años. No hay ningún tipo de vínculo ahí”, afirmó García en una entrevista con el programa Que no m pierda de Red Uno.

Respecto al contrato, García corroboró la versión que brindó el ministro de Deportes, Tito Montaño respecto a que se eligió a la mejor oferta y agregó que la adjudicación directa es un mecanismo que se utiliza para casos en los que se requiere agilizar los procesos.

“(Groux) no está en gestión de Gobierno, es una persona que vive de este tipo de actividades y si presentó la oferta más competitiva, al mejor precio, con la mejor garantía de un buen acto, pues ha debido corresponderle, como ha sucedido. No veo ni problema ético ni problema legal”, complementó.

La Razón Digital / José Luis Columba / La Paz