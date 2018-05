Oposición pide citar a Arce a una audiencia pública por Incahuasi

El diputado de Demócratas, Luis Alberto Vaca, acompañado por otros legisladores de oposición, solicitó hoy al presidente de la Brigada Parlamentaria Cruceña, Henry Cabrera, convocar al ministro de Justicia, Héctor Arce, el próximo lunes, a una audiencia pública para que explique sus declaraciones en relación al descongelamiento del pago del campo gasífero Incahuasi.

Arce anunció el pasado lunes que el Ministerio de Justicia denunciará penalmente por prevaricato y resoluciones contrarias a la Constitución al juez de garantías Alberto Guzmán Méndez, quien el pasado 29 de abril ordenó a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) el descongelamiento del pago de regalías a Santa Cruz.

“Él ha dicho públicamente que no corresponde el descongelamiento y se estaría convirtiendo en jefe de los jueces y eso demostraría que no hay independencia de Poderes en el país”, dijo Vaca, a tiempo de manifestar que si sus colegas del Movimiento al Socialismo (MAS) materializan la convocatoria a Arce será una muestra de que priorizan los intereses del departamento y no los de su partido.