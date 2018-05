Oriente busca un técnico “ganador” y “con carácter”

El vocero del club, Hormando Vaca Díez, aseguró que iniciaron el análisis de las carpetas de los técnicos que pueden reemplazar al argentino Néstor Clausen, que no es más DT desde este lunes.

El perfil del nuevo director técnico de Oriente Petrolero está claro: ganador, con carácter y que esté a la altura de las exigencias. Así lo explicó el vocero del club, Hormando Vaca Díez, horas después de confirmarse la salida del argentino Néstor Clausen por “mutuo acuerdo”. También anunció que llegarán, por lo menos, dos jugadores extranjeros de nivel para que sean un aporte real en el torneo Clausura 2018.

Salida por mutuo acuerdo. Tuvimos una reunión con el cuerpo técnico, Néstor Clausen a la cabeza. La evaluación es la que todo mundo ha visto. No hemos podido cumplir con los objetivos que nos trazamos en diciembre, cuando llegó. Después de una evaluación técnica-deportiva coincidimos en que la relación laboral tenía que terminar. El profesor dejó de ser técnico de Oriente Petrolero

Acuerdo económico. (Néstor Clausen) Cobrará hasta el último día que trabajó, que fue en el partido que se jugó ante The Strongest, en La Paz.

Los motivos del fracaso. Tuvimos un equipo que, lastimosamente, fue corto. Además, hubo lesionados que sus ausencias se sintieron en el andamiaje principal del equipo, tanto por los laterales, como también en el medio campo. No podíamos repetir los once iniciales fecha a fecha. Sobre todo que quedamos eliminados de los Play Offs ante The Strongest y el resultado marca en el fútbol, incluso el destino de los técnicos.

Opciones para reemplazar Clausen. Eso es dinámico, en estos momentos llueven las carpetas de técnicos y jugadores al club, tanto a los dirigentes como a la gerencia técnica. Lo que hay que hacer es un buen análisis para que venga un técnico que colme las expectativas de los socios.

Perfil del nuevo DT. (Necesitan) Un técnico ganador, que tenga carácter para poder manejar el grupo y que pueda hacer entender que a Oriente Petrolero no cualquier puede venir, no cualquiera puede tener éxito porque la camiseta es pesada, eso buscamos. Ya estamos viendo técnicos que estén a la altura de Oriente y jugadores que también puedan venir a marcar diferencia.

Dos extranjeros de nivel. Necesitamos reforzar el equipo, traer un par de jugadores, extranjeros de primer nivel, en eso ya se está trabajando con la gerencia deportiva. Se está analizando futbolistas para equivocarse lo menos posible, hoy no tenemos margen de error. Tenemos que traer, al menos, dos jugadores extranjeros de primer nivel y, por supuesto, jugadores nacionales, que ya se están evaluando.

Comunicado oficial de Oriente Petrolero

Llegan sí o sí. La realidad es que Oriente para este semestre tiene que traer, al menos, cinco refuerzos en las líneas principales para tener un equipo competitivo.

¿Y Freitas? Ayer (lunes) nos reunimos con (Maximiliano) Freitas, Alí Meza y (Marcel) Román, que es el capitán. Hemos hecho un análisis con ellos respecto a la temporada. (Freitas) Tiene contrato con Oriente hasta 2021 y, hasta el momento, no hay ninguna oferta por Freitas ni por ningún otro jugador. Tienen que cumplir su contrato y rendir al máximo, ese es el compromiso de ellos.

Fuente: diez.bo