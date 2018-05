Oriente se aplazó y el Tigre saca ventaja

El equipo refinero cayó por 0-1 ante The Strongest este domingo, en el Tahuichi, y llegará con desventaja al partido de vuelta por los cuartos de final del Apertura. El gol lo marcó Escobar, en el minuto 80.Â

¿Tomaron sus recaudos solo para la vuelta? El plan de Oriente Petrolero para adaptarse a la altura por más de dos semanas no le dio resultado en la ida. El equipo refinero cayó por 0-1 ante The Strongest y está obligado a ganar en La Paz -el 12 de mayo- para que la clasificación a las semifinales se defina a través de los penales. El único gol del partido lo marcó Pablo Escobar, en el minuto 80. La visita tuvo a un iluminado Daniel Vaca, que fue clave para mantener su arco en cero.

La primera parte fue de ida y vuelta, pero ninguno estuvo fino al momento de definir. A los 8’, Cristian Novoa remató directo a las manos del arquero Diego Zamora. Después vinieron las llegadas de los refineros con Maximiliano Freitas (32’) y Alexis Ribera (38’), pero la más clara la tuvo el uruguayo minutos más tarde. Envió un centro perfecto desde la izquierda, pero ninguno de sus compañeros pudo empujar el balón y Fernando Marteli cerró bien (43’).

Sobre el final, el equipo atigrado estuvo cerca de abrir el marcador con Novoa. El venezolano le pegó como pudo tras centro de Jhasmani Campos (45’), desde la izquierda. El cruceño hizo una gran jugada individual para asistir a su compañero. Con el 0-0 se fueron al descanso.

Las fallas

La segunda parte estuvo marcada por el ingreso de Rodrigo Banegas por Zamora, que quedó molestó en el vestuario. También entraron Jhony Cano y Yasmani Duk, pero nada cambió. A los 61’, Alexis Ribera intentó poner el primero, pero su disparo pasó a centímetros de Vaca, que fue lo mejor en el plantel visitante y lo demostró tres minutos más tarde. El portero cruceño tapó un potente remate de Ronaldo Sánchez, que llegó desde el ingreso al área (64’). Jugada clave para el resultado final.

Si bien el trabajo de marcar goles -por posición- es de los delanteros, el defensor refinero Jorge Paredes tuvo dos intentos importantes, que pusieron en aprietos a la zaga de la visita (66’ y 72’). En esta última parte se generaron varias jugadas a balón detenido y el paraguayo quiso aprovechar su juego aéreo.

Le puso ‘alas’ al Tigre

El cambio de Novoa por Escobar fue lo más acertado que hizo César Farías, ya que el venezolano no estuvo inspirado y ya había desaprovechado sus chances para marcar. Desde el minuto 69, el Tigre fue distinto y buscó el tanto hasta que llegó. El ‘Pájaro’ generó una jugada con Edis Ibargüen, que superó a Marcel Román e ingresó al área para mandar un centro para Escobar. El paraguayo naturalizado boliviano puso, sin dudarlo, el 0-1 definitivo. En los minutos de adición, Vaca le cometió penal a Rodrigo Rodríguez, pero Freitas no pudo anotar el empate porque el palo se lo negó. No hubo tiempo para más (0-1).

El partido de vuelta se jugará el sábado 12, desde las 15:00, en la sede de Gobierno.

Fuente: diez.bo