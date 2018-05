Otra derrota parlamentaria para la premier Theresa May

La Cámara de los Lores derrotó al gobierno conservador por décima vez al votar una legislación fundamental sobre el divorcio con Europa.

La primera ministra Británica, Theresa May, regresa al número 10 de Downing Street tras asistir a una sesión de control en el Parlamento en Londres. EFE

En una operación de pinzas contra el Brexit y las posiciones de la primera ministra Theresa May, la Cámara de los Lores derrotó al gobierno conservador por décima vez este miércoles por la noche en la legislación fundamental sobre el divorcio con Europa. Le advirtió que “estaba jugando con fuego” en Irlanda del Norte, donde el gobierno no encuentra una solución con los negociadores europeos para no imponer una frontera dura, que va a destruir el proceso de paz, tan delicadamente conquistado en el Ulster.

Por 309 votos a 242 y con una mayoría de 67, los Lores votaron una enmienda transpartidaria de la ley de divorcio europeo reflejando “su apoyo al Acuerdo de Viernes Santo” , que sostiene al proceso de paz , y “la continuidad de la cooperación Norte Sur”, que esa frontera impediría.

Cuando el negociador europeo del Brexit, Michel Barnier está visitando Irlanda y propone un borde en el Mar de Irlanda, los Lores votaron una enmienda de Lord Patten, ex gobernador de Hong Kong y ex comisionado europeo,que previene al gobierno de “no construir una frontera dura entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda”.

La composición de la votación muestra hasta donde la primera ministra Theresa May enfrenta una triple rebelión en el partido conservador, dividido profundamente por el Brexit entre pro europeos y euroescépticos militantes. A las diferencias se suma la posición sobre permanecer o no en la unión aduanera con la UE y organizar o no “un partenariado” con ellos, para que el comercio con el continente no se vea afectado por los interminables controles aduaneros en la frontera. Al menos 60 diputados de su propio partido firmaron un documento amenazando a la premier con sacarla del gobierno si lo firma. La fragilidad de la premier nunca ha sido peor.

En los Lores, la lista muestra a 19 Torys rebeldes apoyando la enmienda de Lord Patten, otro conservador pro europeo, y votando contra su propio gobierno. Entre ellos estaban el ex ministro Michael “Tarzán” Heseltine, que derrumbó a Margaret Thatcher, y los ex ministros conservadores Douglas Hoggs, Ross Altman y David Willets.

“Este voto reconoce lo que Theresa May no hace: que la cuestión de la frontera de Irlanda del Norte es de una importancia primordial. Nosotros no podemos arriesgar la incompetencia conservadora y el dogma del Brexit creando una frontera dura y no permitiremos que todos estos años de fuertes relaciones sean puestos en peligro por el Brexit”, dijo Lord Newby, el líder liberal demócrata en la Cámara de los Lores.

Apenas el lunes la Cámara de los Lores había conseguido bloquear el Brexit en otra votación. Impuso que debería pasar por la Cámara de los Comunes la votación final del Brexit y anuló la posibilidad de irse sin acuerdo. Una alternativa que contemplan los Brexitiers.

Después de la renuncia de la ministra del interior Amber Rubb por mentir a los parlamentarios en el escándalo migratorio, el gobierno enfrentaba otro voto crucial en la Cámara de los Comunes en la noche de este miércoles. El gobierno sobrevivió a la moción y ganó por 316 votos contra 221 y una mayoría de 95, que lo forzaba a revelar los documentos internos y correspondencia del escándalo Windrush, los caribeños a los que le negaron la nacionalidad británica cuando lo eran. El gobierno debió apelar a todos sus diputados a votar para poder ganar.

“Después de perder su escudo humano con la renuncia de Amber Rudd, la arquitecta de este escándalo, Theresa May, ordenó a sus diputados votar para cubrir la verdad de su involucramiento”, denunció la diputada y ministra del interior en las sombras laborista, Diana Abbot, en su discurso en la Cámara de los Comunes.

En este día de triple rebelión para la primera ministra, su gabinete pospuso una resolución sobre la unión aduanera con Europa. Las profundas divisiones entre Brexitiers y pro europeos en su gabinete le impidieron llegar a un acuerdo. El negociador del Brexit, Olly Robbins, debe proponer nuevas soluciones para ser tratadas la semana próxima porque todo debe estar finalizado antes de la reunión del Consejo de Europa del mes de junio.

Los Brexitiers, encabezados por el aspirante a líder euroescéptico partidario Jacob Rees Mogg, consideraron un “partenariado europeo con la unión aduanera inaceptable porque desnaturaliza el Brexit”, en un comunicado que firmaron 60 conservadores. Sin mayoría, con su partido dividido como jamás y mucho dinero en juego de empresas y empresarios británicos para arruinar el Brexit, la primera ministra May está viviendo sus horas más difíciles.

