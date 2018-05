Otra más en la lista: Cate Blanchett confiesa que también fue acosada por Weinstein

Cate Blanchett en una imagen de archivo. (Reuters)

El reguero de noticias sobre Harvey Weinstein no cesa. Tras la denuncia de Ashley Judd, a la lista de ‘damnificadas’ por el antaño todopoderoso productor de Miramax se ha unido Cate Blanchett. La actriz ha confesado en una entrevista para ‘Variety’ que Harvey “atacó principalmente, como la mayoría de los depredadores, a los vulnerables”

La protagonista de ‘El aviador’ confesó que “tenía un mal presentimiento sobre él” y respondía con un significativo “sí” a la pregunta de si había sido acosada o no por él. Aunque Blanchett se ha negado a dar detalles sobre lo que ocurría tras las cámaras, ha querido dejar claro que no era su amiga “porque no hacía lo que él me pedía”.

“Se ha puesto como ejemplo porque desafortunadamente eso es típico de ciertos hombres. Quiero que esas personas sean procesadas. Tenemos que establecer un precedente legal”, ha añadido al mostrar su opinión sobre lo ocurrido. Ni es la primera ni puede que sea la última a la hora de lanzar alguna acusación al productor. La lista ya incluye nombres como los de Lupita Nyong’o, Angelina Jolie o la que más se ha pronunciado públicamente sobre el tema: Rose McGowan.

Harvey Weinstein en una imagen de archivo. (Reuters)

Weinstein tampoco es el único señalado, y en la entrevista realizada a Cate Blanchett también aparece, de soslayo, el nombre de Woody Allen, con el que rodó ‘Blue Jasmine’. La actriz ha afirmado que no conocía las acusaciones de Dylan Farrow en el momento en el que comenzó a rodar la cinta, pero se muestra a favor de que el caso vuelva a los tribunales, “porque ahí reside la solución”.

