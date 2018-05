Ozzy Osbourne, el padrino del heavy metal, se despide de los escenarios

Osbourne logró algo que casi ningún artista de heavy metal pudo, que es convertirse en una figura de la cultura popular. En 1983 puso su voz en la canción Shake Your Head del grupo de pop bailable Was (Not Was), que también contó con la participación de la actriz Kim Basinger. Años más tarde apareció en el show de los Muppets y cantó junto a Miss Piggy una versión de Born To Be Wild de Steppenwolf.