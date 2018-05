Pacientes denuncian estafa en unidad de Radioterapia de hospital público de La Paz

Cinco pacientes denunciaron que en la unidad de Radioterapia del Hospital de Clínicas se cobra por el servicio del uso del simulador, un equipo que no hay en dicha unidad.

Pacientes denuncian estafa en la unidad de Radioterapia

Cinco personas denunciaron que pagaron hasta 1.300 bolivianos por la utilización de un simulador, un aparato que no hay en el nosocomio. Piden investigar el caso.

Otra de las facturas que incluyen el pago por uso del simulador. Foto:Sara Aliaga / Página Siete

Una factura del hospital que cobra por el uso del simulador. Foto:Sara Aliaga / Página Siete

Cinco pacientes denunciaron que en la unidad de Radioterapia del Hospital de Clínicas se cobra por el servicio del uso del simulador, un equipo que no hay en dicha unidad. Según las víctimas, este nosocomio emite facturas por hasta 1.300 bolivianos por la utilización de un aparato inexistente.

“Recién nos hemos dado cuenta. Cuando cancelamos por el tratamiento de radioterapia nos dicen que es un monto y ese dinero tenemos que pagar, pero en la factura indica que un tanto es por el tratamiento y otro por el uso el simulador, un equipo que no hay en el hospital”, dijo una de las pacientes de la Unidad de Radioterapia, quien prefirió guardar su identidad para evitar represalias del personal médico.

La mujer mostró a Página Siete una factura entregada por el Hospital de Clínicas que indica “pago por uso del equipo de cobaltoterapia (que realiza el tratamiento de radioterapia) 1.200 bolivianos y “pago por uso de simulador de 1.320 bolivianos”.

Este documento fue emitido el 6 de abril de este año.

Este medio intentó comunicarse con el director del Hospital de Clínicas, pero no tuvo éxito.

La paciente contó que ella no se hubiese dado cuenta del cobro por el simulador, lo hizo debido a que la anterior jefa de Radioterapia, Claudia Carvajal, le indicó que realice un tratamiento por 25 sesiones “que supuestamente era el indicado”. Sin embargo, ahora el nuevo médico de la unidad, Róger Corrales, solicitó a la mujer que se someta a un tratamiento de 45 sesiones. Por esa razón, se vio obligada a pagar por otras 20 sesiones más.

“Busqué la factura para ver cuánto más debía pagar por las otras 20 sesiones. Entonces, cuando leí la factura, me sorprendí, ya que me di cuenta que me cobraron por un servicio que no nos hacían”, dijo la mujer que sufre cáncer de cuello uterino.

Ella consultó con otros enfermos y luego de revisar sus facturas se dieron cuenta que todos pagaron por el mismo servicio. “Es una estafa”, denunció.

Otra de las afectadas, M. S., contó que muchas veces los pacientes no se quejan y pagan con resignación el monto total que exige el hospital. Explicó que hay otros enfermos que no tienen recursos económicos y acuden a Trabajo Social del nosocomio para solicitar un descuento. “Nos colocan por categorías y por eso a veces conseguimos un poco más de rebaja”.

Según las pacientes, el hecho de cancelar por un servicio que no existe en el hospital afecta a sus bolsillos. Este pago irregular fue detectado en los últimos días por cinco pacientes, quienes sospechan que este cobro se realiza desde hace varios años.

“No puede ser que jueguen con nuestras vidas y nos realicen por esos cobros”, dijo M. S. La mujer contó que ella se siente más indignada porque fue una de las personas que se movilizó con la Asociación de Pacientes con Cáncer para exigir la dotación de un simulador y de otros equipos en Radioterapia. “Nos cobran por algo inexistente”, lamentó.

De acuerdo con los expertos, el simulador es una herramienta fundamental para mejorar la calidad de la radioterapia. Permite localizar tumores, determinar el tamaño de la posición con respecto a otros órganos y ser más preciso en el tratamiento. Por eso es necesario este equipo.

Según la representante de la Asociación de Familiares y Pacientes con cáncer del Hospital de Clínicas, Rosario Calle, “la unidad de Radioterapia nunca tuvo un equipo de simulador”.

Un informe de inspección técnica a la Unidad de Radioterapia del nosocomio que se presentó al Ministerio de Salud y al que tuvo acceso Página Siete, indica que “la simulación del paciente se hace en un equipo de RX, externo al servicio, que no está acondicionado como simulador, por lo que no se reproducen las condiciones geométricas del equipo”.

Consultada sobre el cobro irregular por el uso del equipo de simulador, Calle dijo que no conocía del tema, pero que indagaría.

Los pacientes afectados por este cobro del servicio de un simular que no existe afirmaron que denunciarán este hecho ante sus representantes para que realicen las demandas a las autoridades correspondientes.

Calle destacó que ayer llegaron la médico radioterapeuta y el físico médico a la unidad para iniciar los tratamientos. “Nos alegra mucho que hayan llegado, pero nos preocupa que sólo se queden tres o cuatro días, eso significa que luego estaremos sin especialistas”.

La primera semana de mayo, autoridades del Hospital de Clínicas y del SEDES presentaron a Roger Corrales como el nuevo médico radioterapeuta de Radioterapia. Fue convocado para dar fin a la crisis de esa unidad, en la que cuatro funcionarios están vinculados a una denuncia de corrupción por cobros irregulares a una paciente. El caso ya fue enviado al Ministerio Público.

Página Siete / Verónica Zapana S. / La Paz