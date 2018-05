Para Felipe Quispe, Waldo Albarracín y Franklin Gutiérrez tienen buenos perfiles como candidatos presidenciales

Para el líder indígena, Felipe Quispe “El Mallku”, el presidente de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca), Franklin Gutierrez, y el rector de la UMSA, Waldo Albarracín, son dos buenos prospectos para hacerle frente a Evo Morales en las elecciones presidenciales del 2019.

Según el exdirigente campesino estos dos personajes demostraron ser leales a sus movimientos y no dejaron que el gobierno de Morales los intimide.

“Los respeto. Gutiérrez es un nuevo elemento, un nuevo actor político. Ha enfrentado y no se ha vendido ni bajado el pantalón para Evo Morales. Puede ser la alternativa. Otra podría ser Waldo Albarracín”, aseguró Quispe en contacto con los medios.

Recientemente, el titular de Adepcoca anunció la creación de un nuevo partido político que lo tendrá como candidato a la presidencia del país en los próximos comicios del 2019. En cuanto al rector de la UMSA, este no descartó participar de las elecciones ante la imposibilidad que tiene la oposición de formar un frente único.

En esa línea, “El Mallku” cuestionó las aspiraciones presidenciales del alcalde de La Paz, Luis Revilla, y del gobernador paceño Félix Patzi, a quienes reprochó ser parte de una oposición que en los 13 años de gobierno “no le ha dicho a Evo Morales que es un corrupto”.

“Revilla no va a poder hacer nada, esa es la expresión del pueblo. Revilla no está preparado, Patzi tampoco hace nada, está en la gobernación y no puede exigir al Gobierno para hacerlo patalear”, refirió.

