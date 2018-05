Peña: “De Oriente me echaron por la lesión”

El delantero de The Strongest lleva casi medio año sin jugar por una contusión y un edema. Afirma que el club refinero no lo ayudó y lo despidió por su problema.

DIEZ

En 2006 debutó y jugó durante 10 años en Oriente, luego de una salida al exterior volvió en 2017 pero tuvo inconvenientes. Hoy en día recuerda con tristeza que sin “recibir ningún tipo de apoyo” fue “echado” del club refinero por una lesión en la rodilla derecha, que lo tiene alejado del fútbol por casi seis meses. Estaba sin equipo, pero recibió una oportunidad en The Stronget, donde espera debutar el sábado ante su exequipo por el partido de vuelta de los Play Offs, tras descartar categóricamente el rumor de un posible retiro.

Su lesión le alejó de las canchas por casi seis meses. ¿Pensó en el retiro?

Dios todavía tiene muchas cosas para mí en el fútbol. ¿Por qué dejarlo?

¿Su viaje a Argentina lo deja más tranquilo?

Sí, porque todo fue positivo, me saqué unos estudios y el médico de Boca Juniors (Maximiliano Ranalletta) los revisó. Me dijo que sí tuve una contusión y un edema muy fuerte (en la rodilla derecha), pero que ha venido evolucionando muy bien. No hay mayores complicaciones. Descartó alguna operación.

¿Cuál fue su diagnóstico?

Hay unas cosas que ellos saben (diagnóstico), no me acuerdo muy bien, pero que se puede manejar con inyecciones en la rodilla (tres), con un buen trabajo específico, netamente de recuperación para que la inflamación vaya cediendo. Yo venía forzando mi rodilla y debajo de la rótula se formaban heridas –si vale el término-, que me provocaba inflamación y dolor. Mi rodilla está bien, pero sí tuve un golpe.

¿Se sintió inseguro durante este tiempo?

Sí, te pasa de todo. La inseguridad (…) Me lesioné cuando jugaba en Oriente Petrolero (2017) y ahí no tuve ningún tipo de apoyo y eso fue hasta que me echaron, porque, en otras palabras, en Oriente me echaron por la lesión. La verdad de Oriente salí mal, bueno, ese no es el caso. Estas situaciones te hacen pensar muchas cosas, estuve como dos meses en mi casa, con tratamiento particular y Oriente nada.

En Oriente, como su club en ese momento, ¿no le dieron ayuda económica?

Oriente no puso un peso, hasta el día de hoy me estoy cubriendo todo. Me tuve que poner las pilas, sobre todo ser fuerte de la cabeza. Aunque el tiempo pasa te preguntás por qué no podés estar bien.

¿Tiene resentimiento con Oriente?

No pasa nada, porque soy una persona agradecida con el club, por todo lo que fue Oriente para mí, porque, en sí, toda mi vida la hice ahí.

¿Recibió algún maltrato?

Sí, porque si ellos no me querían en el club, me lo hubieran dicho en la cara. ‘Mirá, vos estás lesionado, andate, buscate equipo’. Sino que, supuestamente, iba a ir a Wilstermann, me hicieron firmar una rescisión y allá no me aceptaron. Hablé con el presidente (José Ernesto Álvarez). Le dije que no cerramos con Wilster como él me había dicho, incluso que había hablado con el máximo dirigente aviador (Gróver Vargas). No le importó nada (a ‘Keko’), me ignoró. Me hubiera dicho algo, pero fue como un fraude porque supuestamente todo estaba arreglado.

¿En la rescisión perdió bastante plata?

Sí, como mes y medio de salario porque, supuestamente, me iba a Wilstermann. Como las condiciones eran buenas allá y yo dejaba el dinero prácticamente por irme y ser jugador libre. Cuando vuelvo le comunico al ‘presi’, y le digo que como iba tres meses sin recibir sueldo, que me reconozcan ese dinero (lo que resignó en su salida), si es que ya no me quieren en el club. Después empecé a hablar con algunos directivos del club, pero ninguno me dio ninguna solución. Los dirigentes se lavaron las manos.

¿Fue complicado encontrar un nuevo club?

Me llamó Wilstermann pero me cambió las condiciones y por eso hablamos con The Strongest, que hasta el momento se ha portado muy bien, han sido muy pacientes, estoy muy agradecido y eso me sigue dando fuerza. Vos sabés que todos nos cansamos, hasta se pueden preguntar: ¿este cuándo va a estar listo? Igual ya estoy preparado para cualquier cosa.

¿Es consciente de que tiene una deuda con el Tigre?

Lo tomo como una revancha, eso es lo que más quiero (volver a jugar). Quiero estar en condiciones para ayudar al equipo y hacer las cosas bien en The Strongest y en La Paz

¿El hincha atigrado espera su debut?

Solo pido paciencia porque yo también lo estoy teniendo, primera vez que estoy tanto tiempo fuera de las canchas. También para es difícil para mí, pero me voy preparando de la cabeza, sé que en cualquier momento estaré de regreso.

¿Cuándo lo veremos en las canchas?

Si Dios lo permite espero estar bien y, aunque sea en el banco contra Oriente (en la vuelta del 12 de mayo). Primero hay que hacer trabajo específico y si me encuentro bien me integraré al resto del grupo.

Fuente: diez.bo