Peña: “En pocos días volveré a jugar”

El delantero de The Strongest dijo que no será sometido a una intervención quirúrgica después de ser revisado en Argentina. Tiene una inflamación debajo de la rótula de la rodilla derecha, pero su recuperación no será extensa.

“Dios todavía tiene muchas cosas para mí en el fútbol. ¿Por qué dejarlo?”. Así de claro fue el delantero de The Strongest Alcides Peña ante las especulaciones sobre su posible retiro del fútbol profesional. Además, confirmó que no será sometido a una operación por una molestia en la rodilla derecha, de la que se viene recuperando desde hace bastante tiempo. Le dieron hasta tres diagnósticos de su lesión y fue sometido a similar cantidad de tratamientos.

Peña viajó a Argentina para realizarse nuevos estudios y que estos sean revisados por el deportólogo Maximiliano Ranalletta, médico de Boca Juniors. “Vine a hacerme revisar porque tengo molestias y gracias a Dios no es para operación, solo me lastimé”, afirmó Peña a DIEZ, desde Buenos Aires. Su problema viene desde antes del final del torneo pasado, cuando estaba en Oriente, y posteriormente en The Strongest donde se resintió.

Si cumple con el tratamiento y su rodilla responde como esperan, Peña puede ponerse a disposición de César Farías hasta en una semana, por el tiempo no tiene chance de jugar la vuelta ante su exequipo, Oriente. “Debo seguir un tratamiento, trabajar adecuadamente y ¡vamos para la canchas otra vez!”, expresó optimista el delantero cotoqueño.

Disfruta de Buenos Aires

El atacante aprovecha su estadía en el país de Carlos Tévez y realizó un tours por las calles bonaerense. Por supuesto, incluyó en su recorrido al estadio Monumental de Núñez y La Bombonera, en el museo de este último aprovechó para fotografiarse con una representación del ‘Mapache’. El ‘Negro’ llegará motivado para su tan ansiado retorno.

