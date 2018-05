Pilotos paceños lamentan que el Dakar no pase por el país

Con mucha pena los pilotos paceños lamentaron que el Rally Dakar de 2019 no pase por el país. Indicaron que ahora les tocará vivir esta versión como visitante.

Los paceños Fortunato Maldonado y Hernán Paredes lamentaron que el Dakar 2019 no pase por territorio nacional. El rally más peligroso del mundo dejará de transitar por el país después de cinco años de manera consecutiva. La última vez que corrió Maldonado fue en 2017, mientras que Paredes debutó en la edición de 2018.

“Que Bolivia no participe del Dakar 2019 era obvio, eso se veía venir. Lamentablemente el Gobierno no supo actuar y ahora estas son las consecuencias. Siento que se extrañará el Dakar en el país, pero no hay nada que hacer. Ahora para los pilotos que quieran participar les costará un poco más sobre todo en la logística”, manifestó Paredes, que este año participó cuadriciclos.

Paredes explicó que ahora los pilotos nacionales deberán buscar más apoyo que puedan cubrir algunos gastos extras. “Cuando la carrera atravesaba Bolivia, muchos patrocinadores se brindaban para dar su apoyo, ahora será más difícil hacerlo”, apuntó.

Fortunato Maldonado, piloto de automovilismo. Foto. Archivo

Por su parte, Maldonado , que corre en coches, indicó que extrañará correr por suelo boliviano. La pasada versión que pasó por Bolivia no participó; sin embargo, ahora se alista para competir en 2019.

“Para mi es una noticia triste que Bolivia no albergue el Dakar, ahora me tocará ser visitante. Voy a esperar el trazado oficial para ver la logística que se necesita. Extrañaré ver las banderas nacionales”, acotó.

