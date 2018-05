Plagio de trabajos es abordado en foro

Educación. El encuentro, que reunió a expertos en el tema, abordó los métodos que pueden fortalecer la integridad académica en el sistema educativo de Bolivia.





Ref. Fotografia: Momento. El evento reunió a varios expertos en el tema central.

El plagio dentro de la educación superior es considerado un tema tabú, que no se discute ni se habla, siendo que el mismo es una amenaza latente, indicó Ana María Donoso, gerente comercial de la empresa Turnitin para Bolivia y Ecuador. Esta institución organizó un foro debate acerca del uso y aplicación de las diferentes metodologías que puedan fortalecer el desarrollo de la integridad académica en el sistema educativo de Bolivia. Donoso añadió que el plagio está concentrado, básicamente, en la falta de educación y no necesariamente en la deshonestidad, “sino que la mayor parte de esto sucede porque no hay educación y formación al respecto, desde el punto de vista de los docentes y estudiantes”, destacó la ejecutiva.

Un problema regional. Donoso también dijo que el plagio, a nivel Latinoamérica, es un problema latente donde las cifras superan al de otras regiones. Pero no solamente, continuó la responsable, el plagio se da del internet porque con todo el “boom” de la tecnología; la mayoría piensa que todo se copia de ahí, “sino que el 80% del plagio se da de los trabajos de otros estudiantes, siendo que se copia el trabajo del compañero o familiar y no se está haciendo copy paste del Google. Entonces esto es más delicado porque se está utilizando información de trabajos ya publicados de otras personas, añadió.

Señaló que entre los factores que llevan, a que se den más casos de plagio; está que a nivel educativo y general, la vida va mucho más rápido entonces hay mucho más presión y menos tiempo, además que no se enseña a manejar el mismo, “entonces al momento de entregar un trabajo o una tesis, estamos acelerados y la opción más rápida es copiar”, lamentó.

Por ello dijo que el foro sirvió para un intercambio de estrategias, que han sido utilizadas para la formación de estudiantes, desde el colegio y hasta los primeros años de universidad, y prevenir el plagio, ¿cómo identificarlo? y ¿qué hacer para no caer en el mismo?, recalcó.

Un apoyo para los profesores. Una reciente investigación, realizada por Turnitin con maestros y estudiantes, reafirmó que el plagio no es solo un problema de falta de honestidad, sino que además es el resultado de la carencia de las habilidades fundamentales para el éxito académico como pensamiento crítico, creatividad y habilidades de comunicación. Por eso la institución, tiene como objetivo apoyar a los profesores y a las autoridades de los centros educativos a fomentar la integridad académica, asegurar la calidad del aprendizaje por parte de los alumnos, y a velar por la autenticidad de la producción científica.

30 Millones

De estudiantes utilizan las aplicaciones y herramientas de Turnitin.

Fuente: eldia.com.bo