Políticas, Jubileo sugiere al gobierno planificar y ajustar el gasto

Panorama. Pese a que los ingresos del IDH mejoraron en un 30,3% en el primer cuatrimestre del 2018, las políticas gubernamentales requieren planificación y gasto responsable, define el estudio.





Ref. Fotografia: Dinámica. La población boliviana, en los primeros meses del año aguantó silenciosamente la marcada desaceleración.

En un reciente análisis a la actual situación macroeconómica del país y las políticas gubernamentales, la Fundación Jubileo, da cuenta que un contexto de bajos ingresos, pese a que el mismo en el caso del IDH (Impuesto Directo a los Hidrocarburos) en el primer cuatrimestre ha tenido una notoria recuperación del 30,3% con relación al año anterior, las políticas gubernamentales siguen sin cambiar. La preocupante situación radica en bajos ingresos, por lo que se requiere desde el estado una mejor planificación y una racionalización del gasto sobre todo corriente, señala el estudio.

Si bien, argumenta Jubileo, actualmente, el país no está en una situación de crisis, es el momento de optimizar el uso de los recursos públicos en inversiones que generen retornos, implementar políticas que no impliquen solo ejecutar gastos, mayor articulación con los gobiernos subnacionales y generar condiciones que permitan incorporar a los demás actores de la economía en una apuesta de desarrollo.

“Si no se implementan medidas, se ponen en riesgo los avances en la reducción de la pobreza, la cual bajó a 36,4% para el caso de pobreza moderada y a 17,1% de pobreza extrema, según datos a diciembre de 2017”, asegura el análisis.

Los pormenores de ese análisis. El presupuesto 2018 fue elaborado considerando un precio de 45,5 dólares por barril de petróleo. Pese a que en la actualidad el precio del petróleo ha superado los $us 70 el barril durante la pasada semana, para Jubileo aún “es una variable bastante cambiante”, por lo que, considerando además la tendencia decreciente de los volúmenes de exportación, “no se debe confundir una oscilación en los ingresos, que es lo que está sucediendo, con una recuperación a los niveles de la bonanza.

Como ejemplo de todo ese análisis se cita que los ingresos por hidrocarburos, IDH y regalías, programados para el presupuesto 2018, alcanzarían a la suma de Bs

9.693 millones, similar a los niveles de 2016 y 2017, pero equivalente a solo 39% de lo recaudado en 2014, último año de la bonanza.

Además, la situación se hace más compleja todavía cuando, luego de la extraordinaria bonanza económica alcanzados hasta el 2014, los ingresos en el país mermaron, generando al 2017 déficit fiscal, una ralentización del crecimiento y paradójicamente una acentuado incremento del gasto público en todos sus niveles.

El estudio señala que los gastos corrientes de todo el sector público tuvieron un incremento sostenido en los últimos años. De acuerdo con datos del presupuesto, registran un máximo en 2015, una disminución en 2016, pero nuevamente una expansión en 2017 y 2018.”Representan un riesgo latente de insostenibilidad de las finanzas públicas a futuro, considerando la reducción de los ingresos”, argumenta Jubileo.

Inequidad en los ingresos y irracionalidad en los gastos. Jubileo describe que la distribución de los impuestos (sin IDH) y de las regalías por hidrocarburos no ha tenido ninguna modificación en los últimos años. Y bajo esta distribución, los diferentes niveles de gobierno han recibido más recursos o menos recursos conforme a las recaudaciones totales.

Con relación al IDH, este tuvo distintos efectos en la asignación de recursos a las diferentes instancias. Con su creación, el año 2005, el IDH incrementó la disponibilidad de recursos para todos los niveles de gobierno, en especial para gobiernos subnacionales; sin embargo, en años posteriores se aprobaron diferentes normas que les recortaron estos Universidades 5,5%, Municipios 22,5%, Gobernaciones 7,2% ,Renta Dignidad 2,3%, Fondo Indígena 0,3%

La mayor parte de los principales ingresos fiscales son administrados por el Nivel Central (61,1%); los gobiernos municipales administran el 22,5% y las gobernaciones el 7,2%.

Los ministerios del Gobierno Central tuvieron un incremento constante de sus gastos durante todo el periodo de la bonanza y, si bien en 2016 se registró una disminución, los presupuestos de 2017 y 2018 vuelven a marcar un ascenso con un incremento de 11% del presupuesto de gastos del Órgano Ejecutivo del Nivel Central.

Según los propios datos del Ministerio de Economía y Finanzas dentro de los gastos corrientes del Estado, el más relevante es el correspondiente a sueldos y salarios. Este pago es recurrente, no se reduce y no se puede dejar de cumplir con esa obligación.

El presupuesto de sueldos y salarios aumentó nuevamente el 2018 en 7,6% con relación a la gestión 2017.

En los últimos 13 años, el incremento equivale a más de cinco veces, argumenta en su análisis Jubileo.

Por su parte, la fundación Milenio añade que frente a ese resultado adverso, hubo necesidad de contraer el gasto, principalmente en el gobierno general; lo que no ha ocurrido con los gastos de capital de las empresas públicas. “Por el contrario, han continuado creciendo, favorecidos por el fácil acceso al crédito del BCB”, señala.

“Los niveles alcanzados por el crecimiento de estos gastos, y que estos aún sigan en expansión, representan un riesgo latente de insostenibilidad a futuro, considerando el nuevo nivel de ingresos”, advierte Jubileo.

Una paradoja positiva. Sin embargo, al cierre de esta semana que pasó, el presidente del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), Mario Cazón, luego de casi tres años sin reporte oficial de dicha entidad, dio cuenta que el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) se incrementó 30,3% entre enero y abril de este año, respecto al mismo periodo de 2017, y llegó a 2.336 millones de bolivianos.

“El año 2017 recaudamos 1.792,8 millones de bolivianos y este año, hasta abril, se ha recaudado 2.336,10 millones de bolivianos, es decir, hay un incremento sustancial de un 30,3 por ciento”, informó el viernes en contacto con la estatal radio Patria Nueva.

Cazón explicó que el incremento del IDH se debe a la mejora de los precios internacionales del petróleo, ya que su costo está indexado a las exportaciones de gas boliviano a los mercados de Argentina y Brasil.

Indicó que se prevé que el IDH siga en ascenso en los próximos meses, ya que el precio del barril de petróleo WTI superó los 70 dólares y las proyecciones de organismos internacionales dan cuenta que ese comportamiento seguirá al alza.

4 Años

De estrepitosa caída del precio de las materias primas conllevan desaceleración.

8,3 Por ciento

Es lo que el PGE 2018 prevé que alcanzará el déficit fiscal.

La última determinación del sector empresarial

PANORAMA. Mientras la crítica apunta a que los empresarios privados durante el largo periodo de 12 años de gobierno de Evo Morales ha gozado como ningún otro sector del país de los mejores ingresos generados por el auge de la materias primas, este sector ve un deteriodo de la relación público -privado con el gobierno.

ACCIONES. Para los empresarios la Ley de Empresas Sociales, mantiene su carácter confiscatorio, enfrentando a trabajadores y empleadores y generando expectativas desmedidas e irracionales como las que amenazan con la toma inmediata de más de 100 empresas.

Por esa razón el empresariado ha decidido convocar a un Congreso Empresarial Nacional del sector privado, a objeto de definir el futuro de las relaciones con el Gobierno.

Además se han propuesto gestionar la presentación ante el Tribunal Constitucional Plurinacional, de una acción de inconstitucionalidad contra la Ley de creación de Empresas Sociales, por ser una herramienta para la confiscación de la propiedad privada y vulnerar el derecho a la libre empresa.

Matices de una economía que tiene relativa recuperación

Dependencia. La alta dependencia de la economía de Bolivia del comportamiento de los precios internacionales incide directamente en la exportación del gas, su principal ingreso del país. La situación es aún más grave cuando queda menos de un año para la conclusión del contrato de venta de gas a Brasil, en un ámbito en que no se certificaron reservas y menos se concretaron nuevos mercados.

Gobierno. A ello, el gobierno responde que no es tan cierto que toda la dependencia es del gas, dado que la economía se viene diversificando con un fuerte impulso de otras actividades como la construcción, el agro, los servicios, por lo que la 'demanda interna' es la nueva dinámica de la economía.

Expertos. Los economistas Germán Molina, Roberto Laserna y Carlos Schlink, consultados por El Día, coinciden que hoy la economía boliviana es más dependiente y vulnerable que hace 15 años. Señalan que sus sectores productivos han perdido fuerza, especialmente la agricultura de occidente, la industria manufacturera y los sectores extractivos, que siguen viviendo de las inversiones que se hicieron antes de que la bonanza comenzara. “Es posible que no lleguemos a una crisis”, si somos capaces de corregir el rumbo, pero estamos en camino hacia ella, concluyen.

Punto de vista

“No hay un contexto favorable a la inversión”

“Los buenos precios del petróleo son evidentemente importantes, pero eso necesariamente para que sea una buena noticia para el país deben estar plasmados en los ingresos de las exportaciones del gas.

Si bien depende de las variaciones de los precios del petróleo, depende también de los ajustes que se hacen de los precios del gas cada tres meses. Pero si esa subida no dura mucho tiempo, de poco sirve esas variable.

El gran problema, en el caso del gas boliviano, es la demanda de los mercados de Argentina y Brasil. Pero el gran problema que atraviesa el país el déficit fiscal que es casi el 7% del PIB, es muy grande. El gobierno evidentemente ha intentado cubrir con endeudamiento, eso será el mayor problema a futuro.

Con la situación de las cuentas fiscales y nacionales, donde el gobierno no maneja datos muy actualizados, es muy discutible o difícil de discutir con lo que dice el gobierno. Lo cierto es que la economía ha dejado de crecer en todos los ámbitos, incluso la cartera de los bancos está relativamente paralizada.

El problema es que un banco no puede obligar a una persona endeudar y si se presta no puede obligar a hacer inversiones productivas. Entonces ahí está el problema, no hay un contexto adecuado a las inversiones. Para uno que tiene capital es mucho más fácil contratar container e importar desde China que invertir, pagar sueldos, doble aguinaldo e impuestos. No hay un clima favorable a la diversificación económica.

Roberto Laserna

Economista y Analista

