Pontons solicitó la vicepresidencia de Oriente

El vocal del club refinero, Carlos Pontons, pidió la vicepresidencia para supervisar los recursos económicos que ofrece. También aportará para contratar refuerzos de nivel y un buen entrenador. No ha recibido respuesta.

Con el objetivo de que Oriente Petrolero salga de la crisis que atraviesa, el vocal Carlos Pontons solicitó al titular refinero, José Ernesto Álvarez, ocupar el cargo de vicepresidente deportivo –que está acéfalo desde la renuncia de Raúl ‘Pipi’ Boncagel-, para supervisar de cerca la inyección económica que piensa darle al club. También no ocultó sus deseos de ser el sucesor de ‘Keko’, en esta gestión 2018/2019 hasta las próximas elecciones, aunque hasta el momento no ha recibido una respuesta.

Pontons indicó que está a la expectativa de la decisión que asuma Álvarez, ya que está preocupado por la situación de la institución. “Le ofrecí que pagaba la prima de los refuerzos que lleguen (de buen nivel) y que contrataba a un buen entrenador”, dijo a DIEZ el dirigente, que asegura que no es por el cargo, sino porque quiere un cambio de mentalidad en el directorio verdolaga.

Carlos Pontons, vocal de Oriente Petrolero

Además, Pontos le confesó a ‘Keko’ que quiere ser su sucesor durante su periodo de mandato, ya sea que renuncie o que pida licencia. “Le dije que tengo aspiraciones de ser presidente y que lo iba a ayudar a ser campeón este campeonato trayendo buenos refuerzos. Si asumo en este momento pagaría las dos últimas planillas”, expresó Pontons, que sabe que lo tacharán de “loco” por apostar en grande, pero no encuentra otra salida para que Oriente dé una vuelta olímpica tras ocho años. “El hincha solo quiere título”, enfatizó.

Decisiones a solas

Sobre las determinaciones que ‘Keko’ asumió en los últimos meses sobre el club, indicó que no las consultó con su directorio. La última fue la salida de Néstor Clausen, en la reunión solo estuvo el secretario de actas, Dorian Montero, el resto eran allegados de Álvarez, que no forman parte de la plancha que presento ‘Keko’ en las últimas elecciones. “Reunión de directorio no tenemos hace meses”, concluyó.

