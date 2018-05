Por qué los regímenes de Rusia e Irán bloquean Telegram

De todos modos, no es casual que los gobiernos que toman una medida tan drástica como el bloqueo sean violadores seriales de la libertad de expresión. “La privacidad no está en venta. Los derechos humanos no deben verse comprometidos por miedo o codicia”, publicó Pavel Durov, creador de Telegram, luego de conocer la decisión de la justicia rusa.