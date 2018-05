Presión política no moverá ubicación del reservorio

El TCP suspendió el pago de regalías del reservorio a Santa Cruz al admitir la medida que YPFB solicitó a través de un memorial

Mauricio Vasquez

El Gobierno no aceptará presión política de ninguna autoridad o departamento para modificar los límites entre Santa Cruz y Chuquisaca por el conflicto que existe sobre el megacampo gasífero de Incahuasi, reafirmó ayer el vicepresidente del Estado, Álvaro García Linera.

“No nos obliguen a querer modificar la ubicación del campo, no por una presión política uno va a agarrar el campo de gas y lo va a mover hacia un lado o hacia otro lado, nosotros no somos quiénes para modificar, para manipular, un informe técnico”, sostuvo García Linera, a tiempo de recordar que leyes de 1898 y 1912 establecieron los límites territoriales de Chuquisaca, los cuales no pueden tocarse ni modificarse sobre la base de un criterio político.

Cabe recordar que desde hace 11 días Chuquisaca lleva a cabo un paro indefinido de actividades junto a movilizaciones callejeras y bloqueo de vías en defensa de Incahuasi, el cual considera que es de su propiedad.

“No encontramos un motivo real, verdadero, para que se den estas movilizaciones, que muchas veces se las impulsa con falsedades; se dice que se quiere modificar el territorio, se quiere quitar territorio a Chuquisaca, al contrario, nosotros defendemos sus límites históricos”, manifestó la segunda autoridad del país.

El Gobierno preserva los límites históricos del departamento de Chuquisaca, los defiende y no permitirá que nadie los toque o los modifique o los use como elástico para jalar, esos límites están ahí claramente definidos y los validamos, afirmó el mandatario.

Suspenden pago de regalías

El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) determinó suspender el pago de regalías del reservorio a la Gobernación de Santa Cruz, al admitir la medida cautelar que Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) solicitó a través de un memorial.“El Tribunal Constitucional, en atención al pedido de YPFB de una medida cautelar, determinó que el pago de las regalías del campo Incahuasi queda suspendido tal como se había determinado en una sentencia constitucional”, declaró el presidente, Petronilo Flores.El TCP, mediante un auto constitucional, resolvió suspender, en el marco de la aplicación de una medida cautelar, la resolución que dictó un juez de Santa Cruz por el cual se descongelaron las regalías de Incahuasi.

La petrolera estaba entre cumplir la disposición 1660/2017 del TCP o del juez cruceño, es decir, pagar o no las regalías a la Gobernación cruceña.Cabe recordar que Alberto Guzmán, juez de garantías del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, resolvió por encima de una sentencia constitucional del TCP descongelar las regalías. “Respecto de un memorial presentado por YPFB bajo una medida cautelar, este Tribunal determinó dejar en suspenso la resolución del juez de garantías de Santa Cruz vinculada al caso Incahuasi”, dijo Flores.

Cumplen la ley

Existe una sentencia

García Linera precisó que existe una sentencia constitucional que estableció efectuar la delimitación de los límites departamentales pendientes, hecho que se cumplió; solicitó realizar un estudio técnico para identificar la ubicación del campo gasífero (estudio que está en curso), como también pidió que se suspenda el pago de regalías.

Informe técnico

El informe técnico definirá el lugar donde se encuentra Incahuasi y no así los límites departamentales. El trabajo deberá acatarse, afirmó la autoridad.

Fuente: eldeber.com.bo