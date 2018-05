El Gobierno chileno le acaba de dar un golpe al principal producto de exportación nacional. No se trata del gas, de los minerales o de la sustancia industrial cuya materia prima es considerada sagrada por el Estado Plurinacional. Estamos hablando de los bolivianos, de aquellos compatriotas que siguen emigrando, huyendo de la pobreza y de la falta de oportunidades, pese a que tanto se pregona que vivimos en el país de las maravillas. Como se sabe, en los últimos años Chile se convirtió en uno de los destinos preferidos, al punto de generar conflictos que la administración de Sebastián Piñera acaba de enfrentar a través de ciertas restricciones, como la eliminación de la visa de trabajo y la obligación de tramitar la residencia en el lugar de origen. Bolivia recibe tres millones de dólares diarios de las remesas que envían los emigrantes, pero su situación no es tan dramática como la de los venezolanos que ahora tienen prioridad no solo en Chile. Habrá que esperar turno.

Fuente: eldia.com.bo