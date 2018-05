Productos chinos desvirtúan la esencia de la fiesta del Gran Poder de La Paz

Desde China llegan a Bolivia estampados (dragones, mariposas y rosas) y apliqués que se usan para adornar los trajes de morenos. Los artesanos se ven obligados a usar tales adornos por la demanda de los bailarines, por ser éstos más baratos.

Productos chinos debilitan la esencia de la fiesta del Gran Poder

La Paz, Urgentebo, El Compadre.- “Los pasantes del Gran Poder buscan lo más barato posible. Si le das gratis, mejor para ellos, buscan lucrar con eso. Me quieren pagar 50 bolivianos por fletar cada disfraz de morenada para vestir a los bailarines y exigen ropa nueva, pluma nueva, careta nueva. Yo no invierto 50 bolivianos para hacer el traje, se invierte 500 bolivianos, deberían pagarme mínimo 200 bolivianos”, reclamó Cristina Laura, bordadora de trajes de morenos desde hace 35 años.

En la última reunión de la Asociación Mixta de Artesanos Bordadores Autodidactas (Amaba), los bordadores antiguos evaluaron las cosas y las conclusiones no fueron positivas. La demanda disminuyó y en esa cita corrió la versión de que desde China están llegando los disfraces de morenadas. Que llegan por partes, que los arman acá.

“Los culpables son los pasantes ellos está haciendo traer de allá”, reprochó Laura.

La Festividad del Señor del Gran Poder genera un movimiento económico cada vez mayor, pero la lluvia gotea menos para los artesanos bolivianos en beneficio de los extranjeros. Por ejemplo, doña Cristina Laura solo fue requerida por dos bloques de una fraternidad para confeccionar un total de 20 trajes.

“Las grandes fraternidades flagelan los diseños, nos dicen que somos farsantes. Más plata mejor para ellos, para un pasante una casa y un auto son las ganancias”, criticó.

Desde China también están llegando estampados (dragones, mariposas y rosas) y apliqués que se usan para adornar los trajes de morenos. Los artesanos se ven obligados a usar tales adornos porque los pasantes lo imponen. “No podemos hacer nada, el cliente te pide y se trata de ganar plata, porque si decimos no, el cliente se va ir al frente. Ya no interesa lo tradicional, el bordado”, lamentó Laura.

Roy Domínguez es un bordador de trajes de moreno. Heredó el oficio de su padre. Ambos están decepcionados porque las fraternidades ya no valoran los disfraces bordados a mano.

“Las fraternidades no exigen nada, no les interesa. Ellos bailan por bailar; los pasantes se guían por la situación económica, no les interesa si tienen detalles. Antes les gustaba lucirse eso dice mi papá, ahora no les interesa, incluso botan el disfraz, antes lo cuidaban. Mi papá está desanimado porque ya no valoran el bordado ni el diseño”, reclamó. Añade que desde China llegaron apliqués, figuras bordadas a máquina, en detrimento de los artesanos que lo hacían a mano.

Pide a los artesanos que no usen productos chinos porque afectan el trabajo boliviano y advierte que puede ocurrir lo mismo que con los muebles y los joyeros que atraviesan por una severa crisis.

Compran el diseño acá y hacen fabricar allá

Las señoras delegadas de las fraternidades nos piden diseños, les mostramos, eligen uno, llevan y les muestran a la gente que va a bailar. Nos compran el modelo, pero luego mandan ese diseño a la China para que hagan la tela, desde allá llega la tela ya con nuestro diseño”, dijo Helen Mayta, diseñadora de ropa de chola paceña.

Las diseñadoras de “paradas” para mujeres de pollera están preocupadas pues las fraternidades envían diseños hasta China para que fabriquen las telas por cantidad, cuando aquí las confeccionistas esperan contratos, porque detrás de ellas hay trabajadores (bordadores, costureras de polleras y trenzadoras de mantas).

Mayta dice que el oficio de confeccionista está en crisis para la fiesta del Gran Poder. No tiene ningún pedido como antes cuando hacía polleras, mantas y centros. Hoy ya no es así, solo les compran, a veces, la tela.

“A la competencia se suman las ‘fleteras’, las tiendas que alquilan una ‘parada’ entera de ropa de chola (pollera, manta y centros) a un costo de Bs 150, luego de haber bailado y disfrutado lo devuelven. Ya no se hacen costurara la ropa y para nosotros ya no hay trabajo” dijo.

Karla Díaz, una fraterna que empezó a bailar desde los tres años de edad y fue integrante de fraternidades como los Rebeldes, Fanáticos, Señorial Illimani e Intocables, da su testimonio sobre la invasión de los productos hechos en China.

Lamentó que en la vestimenta de la chola paceña, cuyo auge se debe las diseñadoras, ya no usen mano de obra boliviana para hacer los tejidos. Ahora los diseños son enviados a China, incluso la misma confección se realiza en las factorías chinas, porque los comerciantes que hacen de pasantes de fraternidades viajan hasta China.

La entrada llega con 74 fraternidades

El sábado 26 de mayo se desarrollará la entrada folclórica más grande de la ciudad de La Paz. Para ello se espera la participación de 74 fraternidades que harán su paso por el centro de la urbe paceña.

Mario Fuentes, Fiscal General de la Asociación de Conjuntos Folklóricos de Gran Poder (ACFGP), manifestó que se encargaron de la organización de la entrada del Gran Poder donde estiman que participarán 20 fraternidades de danza pesada.

La Promesa comenzará en la plaza Ben Hur, seguirá por la plaza Eguino, Chorolque hasta la Nataniel Aguirre. Terminarán en la plaza Marcelo Quiroga Santa Cruz.