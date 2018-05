Profesionales en salud cuestionan designación de minero en la CNS

El nombramiento por parte del Gobierno del minero Eduardo Salvatierra para la presidencia del Directorio de la Caja Nacional de Salud (CNS) fue cuestionado por trabajadores y profesionales de salud, que, si bien admiten que su designación es legal, apuntan a que no tiene el conocimiento técnico en el área de salud que necesita un cargo como el de la presidencia de esa entidad de seguridad social.

El presidente del Colegio Médico de Cochabamba, Edgar Fernández, dijo que el presidente del Directorio de la CNS “debería ser dedicado al ámbito médico, un profesional adecuado para dirigir una institución de esta índole. No puede ser que un profesional o una persona que no sea entendida en la materia pueda presidir una institución tan grande como la CNS”.

En este sentido, lamentó que el directorio en este momento no tiene la cualificación para decir qué problemas técnicos tiene la CNS y cómo solucionarlos, “lo único que pretende hacer el Gobierno es un planteamiento de solución política a los adeptos que sustentan ese partido”.

Fernández, quien también es médico cirujano en la CNS, señaló que está de acuerdo con que la Central Obrera Boliviana (COB) participe del directorio, pero que los profesionales y trabajadores en salud e incluso los jubilados también deberían tener presencia en el directorio.

En tanto, la secretaria ejecutiva del Sindicato Médico y ramas afines (Simra) de la CNS regional Cochabamba, Aurora Balderrama, dijo que Salvatierra “tendrá competencias en su área de la minería, pero no para el fin que tiene la CNS, que es brindar servicios de salud de calidad, pero que esta meta es difícil de alcanzar con una persona que no es técnica y que no tiene conocimiento de lo que es la CNS”.

Asimismo, señaló que las designaciones “políticas” en el directorio no son algo nuevo, ya que viene pasando los últimos años, sobre todo en la gestión de Evo Morales, por lo que el sector continuará pidiendo la participación plena en el directorio.

Justamente este tema será parte de una asamblea nacional que los trabajadores de las cajas de salud realizarán el próximo 18 de mayo en Cochabamba.

LA COB ES MAYORÍA EN EL DIRECTORIO

Según el Decreto Supremo 0041 de 2008, el directorio de la Caja Nacional de Salud (CNS) está conformado por 10 miembros: dos representantes del Gobierno, dos de la patronal en representación de los empresarios, tres representantes laborales activos de la Central Obrera Boliviana (COB) y tres de laborales pasivos, también de la COB.