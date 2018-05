Quema y robo de libros de revocatorio ponen en aprietos al Órgano Electoral de Bolivia

La quema de 400 libros de firmas contra el alcalde de Cochabamba, José María Leyes, y el robo de 250 libros contra el edil de Tarija, Rodrigo Paz, ponen en aprietos al Órgano Electoral Plurinacional (OEP), a quien los promotores exigen pronunciarse, porque los compendios perdidos contenían una cantidad importante de firmas contra ambas autoridades, pero con su destrucción los procesos quedan truncados.

En el caso de Cochabamba, el colectivo Cambiemos al Acalde asegura que logró reunir las más de 145 mil firmas necesarias para iniciar el revocatorio del alcalde Leyes, pero que la quema de 400 libros por parte de seguidores del edil les dejó con sólo 1.100 libros llenados por lo que no pudieron presentar las rúbricas dentro del plazo establecido. Éste venció el 1 de mayo, por lo que el Tribunal Electoral Departamental (TED) de Cochabamba decidió ayer archivar esta solicitud.

Las quemas de libros sucedieron en diferentes fechas; el 13 de marzo comerciantes afines a la Alcaldía incendiaron 150 libros y el 4 de abril productores agrarios quemaron otros 200. Además, el colectivo denunció el robo de libros con violencia por parte de presuntos seguidores del Alcalde, una denuncia que fue rechazada por el municipio. Los promotores presentaron denuncias ante el TED y exigieron seguridad para la recolección de firmas, pero esta institución señaló que no le corresponde por ley asumir tareas de seguridad, por lo que derivó las denuncias al Ministerio Público.

Ayer, tras el anuncio del TED de que se archivará el proceso contra Leyes, los promotores instalaron una vigilia en puertas de este despacho y anunciaron que presentarán una solicitud ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) para que se asuman acciones. El dirigente Casto Mancilla dijo que solicitan al TED es que les amplíe el plazo para la recolección de firmas o que se les contabilice los 400 libros que fueron quemados y se proceda a la autorización de la votación para el revocatorio.

Sin embargo, la vicepresidenta del TED, Susy Fuentes, descartó ambas posibilidades y dijo que la normativa es clara en sentido de que no hay ampliaciones de plazo ni se pueden contabilizar libros que no han ingresado, por lo que ratificó que el revocatorio contra Leyes está cerrado. Empero, dijo que los promotores aún pueden apelar el archivo de la iniciativa ante el TSE, pero auguró que este no procederá, porque claramente no se cumplieron los requisitos de recolección de firmas.

Otro caso fue el que se dio en Tarija, donde Andrés Meriles, promotor de la revocatoria del alcalde Rodrigo Paz Pereira, denunció que le robaron 250 libros que contenían 25 mil firmas. El hecho sucedió el lunes en la noche, cuando Meriles fue al TED a dejar las rúbricas, pero personal de esta institución le señaló que no podía dejar sólo una parte de las firmas, sino s el total de las más de 48 mil que se necesitaban para activar el revocatorio. Explicó que cuando se dirigía a su vivienda cuatro sujetos lo interceptaron y le robaron los libros, además que mancharon con tinta negra otra cantidad restante.

Meriles contó que no le quitaron ni su celular ni ninguna otra pertenencia y que luego de ello presentó una denuncia.

Asimismo, aseguró que tuvo que prestarse dinero para la impresión de los libros y que, a pesar de ello, lo que más le preocupa es la cantidad de firmas perdidas. Meriles pidió al TED que se pronuncie al respecto.

24 procesos revocatorios se presentaron en Cochabamba contra autoridades electas, de ellos 22 siguen en pie tras el archivo de las iniciativas de Leyes y Muñoz.

El TED de Cochabamba informó que aparte del revocatorio contra José María Leyes también fue archivado la iniciativa contra la alcaldesa de Sipe Sipe, María Muñoz.

La presidenta del TED, Susy Fuentes, dijo que el plazo para la entrega de las 8.954 firmas venció el 30 de abril, y que los promotores no presentaron los libros.

Por ello, de las 24 iniciativas de revocatorio del departamento, quedan 22 en pie, entre ellos contra los alcaldes y concejales de Quillacollo, contra el edil de Sacaba, los alcaldes de Vinto, Cliza, Punata y Arani, y el diputado Víctor Gutiérrez.

“El MAS ha fracasado en el intento de revocar al Alcalde. No presentaron una sola firma, este complot no se ha podido completar, porque la población cochabambina apoya al alcalde José María Leyes”. Lineth Villarroel. Asambleísta Demócratas “El MAS no ha movido ni un dedo para buscar revocatorio de Leyes. Ellos están observados por la corrupción de las mochilas. Aclaramos que el MAS no está detrás del Alcalde, eso es mentira nosotros no hacemos eso”. Grover García. Jefe departamental del MAS

TSE: NORMA ELECTORAL INCORPORA A JÓVENES

El proyecto de Ley de Organizaciones Políticas que prepara el Tribunal Supremo Electoral (TSE) incorpora criterios de participación de género y de juventudes en las organizaciones políticas, aseguró el vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Antonio Costas.

“Esta emergencia de nuevas formas de expresión de la juventud también desea que se constituyan en formas de participación política”, dijo la autoridad citado en un boletín de prensa.

Se prevé que el proyecto de Ley de Organizaciones Políticas reemplazará a la Ley 1983 de Partidos Políticos, aunque no se ha presentado oficialmente la propuesta a la Asamblea Legislativa. La presidenta del TSE, Katia Uriona, dijo -en enero pasado- que la propuesta podría ser presentada a la ALP a mediados de este año.