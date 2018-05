Quién es Max Schrems, el joven que desafió a Facebook 22 veces en la Justicia y le ganó

Schrems tiene sólo 30 años pero es un activista legal en defensa de la privacidad que ha hecho varias campañas contra Facebook, incluida una por el presunto paso de los datos personales de los usuarios a la Agencia de Seguridad Nacional (NSA). Es fundador del Centro Europeo sobre Derechos Digitales NOYB, acrónimo de None Of Your Business, una organización que desde su nombre dice que “mi privacidad no es asunto suyo”.