¿Quiénes son los escritores más ricos del mundo?

De todas las formas de arte, la literaria es la peor remunerada. No gana en términos de igualdad un pintor o un músico que un escritor. Más allá de la dialéctica de poner precio al arte y su imposibilidad ética, lo cierto es que las letras no son la mejor opción a la hora de proyectarse, si no millonario, al menos vivir de ellas. Pero por supuesto que muchos lo logran y se adivina entonces un esfuerzo mucho más destacado. Hete aquí un informe sobre ellos.