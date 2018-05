Radioterapia en crisis: dan tratamientos por WhatsApp

“Inicié el martes mi tratamiento en la Unidad de Radioterapia. Me informaron que recibiré 45 sesiones y paralelamente haré mi tratamiento de quimioterapia, que consta de seis sesiones”, asegura doña Erminia Tapia, una paciente que se enteró hace unos meses que sufre cáncer de cuello uterino.

La mujer afirma que al igual que el resto de los pacientes esperó durante más de dos meses el reinicio de las sesiones en Radioterapia del Hospital de Clínicas. Sin embargo, Tapia dice que no sabe hasta ahora si fue “una de las privilegiadas o una de las afectadas” al ser una de las cinco pacientes que logró ser atendida con el último radioterapeuta que llegó a la unidad.

Se trata de Roger Corrales, quien reparte su trabajo y tiempo entre la Unidad de Radioterapia del Hospital de Clínicas de La Paz y el Instituto de Cancerología Cupertino Arteaga de Sucre. Este especialista avaló el reinicio de las sesiones en Radioterapia.

“Para entrar a una sesión, debemos hacerlo sin ropa. Yo estaba sin nada y de pronto en medio tratamiento el equipo se paró, no sabía qué hacer y me hacía frío. Por eso me dijeron que me levante, me vista y espere en el vestidor”, relata la mujer, quien se quedó en ese lugar unos 20 minutos. Luego, ella volvió a la sala para concluir la sesión.

No es la única queja en la Unidad de Radioterapia. Según Tapia, el resto de los enfermos pasaron también por similares momentos.

Otra de las pacientes que prefirió guardar su nombre en reserva relata que cuando ella realizaba su tratamiento, el equipo paró y el físico “tuvo que golpear el aparato como a un televisor para que funcione”.

Ella añade que “teme por su salud y la de los otros pacientes, porque no sabe cómo y en qué condiciones realizan las sesiones”, relata la mujer. Asegura que, además, no es un físico médico “como dice la norma” la persona que realiza los tratamientos, porque “ese especialista jamás acudió a la unidad”. “Desde hace más de dos meses que no contamos con uno de esos profesionales”, cuenta.

Por su parte, un funcionario de la Unidad de Radioterapia que prefirió guardar su nombre en reserva por temor a represalias de las autoridades del nosocomio, ya que el personal está prohibido dar información a los medios de comunicación, explica que “el día que falló el aparato se jaló la palanca del equipo de Cobaltoterapia -que emite radiación- para que reinicie la sesión, nada más”. “El equipo está bien”, asegura.

El funcionario cuenta, además, que efectivamente no hay un físico médico en la unidad desde hace más de dos meses y aunque se trató de que acuda un especialista de Sucre para apoyar a la unidad, jamás llegó por los conflictos que se viven en la actualidad en esa región.

Ante esa situación, el funcionario explica que “los tratamientos se coordinan vía WhatsApp con el especialista que vive y trabaja en Sucre”. “De aquí le enviamos la lista de parámetros que cada uno de los pacientes debe seguir. Se iguala con lo que indica el físico médico e ingresamos a la sesión, sino debemos hacer que sea igual”, destaca.

Desde hace dos los meses los pacientes de la Unidad de Radioterapia denunciaron que los tratamientos de radioterapia paralizaron por fallas de los equipos. Luego de una evaluación de especialistas, se confirmó que el aparato no estaba calibrado.

Después se arregló las fallas del equipo. Por esa razón, las autoridades aseguraron que ahora ya se encuentra en condiciones de seguir en funcionamiento.

El funcionario de Radioterapia dice que “nuevamente paralizaron las sesiones para los nuevos pacientes” porque no se cuenta con un médico radiólogo que selle los pases para realizar los tratamientos.

“El doctor Corrales llegó por una semana y atendió a unos 20 pacientes, de ellos ingresaron a sesión cinco, del resto no logró sellar sus carpetas y por eso están en lista de espera”, explica.

En la actualidad, Corrales y la otra especialista, quienes debían acudir a Radioterapia para realizar las sesiones de forma intercalada cada semana, no asisten a la unidad porque se encuentran en Sucre y no se pueden trasladar a La Paz por los conflictos sociales en la ciudad capital. “No pueden llegar porque no hay viajes por vía terrestre ni por vía aérea”, dice.

La primera semana de mayo, autoridades del Hospital de Clínicas y del SEDES presentaron a Corrales como el nuevo médico radioterapeuta de la unidad. “Vendré por algunos días”, dijo el experto en una entrevista anterior.

Corrales fue convocado para dar fin a la crisis de Radioterapia del Hospital de Clínicas, ya que desde hace dos meses paralizó actividades. Por este motivo, más de 50 pacientes quedaron sin atención. Además, cuatro funcionarios de dicha unidad están vinculados a una denuncia de corrupción por cobros irregulares a una paciente. El caso ya fue enviado al Ministerio Público.

La presidenta de la Asociación de Familiares y Pacientes con Cáncer, Rosario Calle, afirma que las autoridades del Hospital de Clínicas y del Servicio Departamental de Salud (SEDES) La Paz no cumplieron la promesa de contratar los servicios de los profesionales y regularizar la atención.

“Los pacientes se están quejando por el equipo de cobaltoterapia, por eso nosotros presentaremos una denuncia formal contra las autoridades, ya que se pone en riesgo la vida de estas personas”, dice. Asegura que por ello ahora se declararon en emergencia y esperan que de una vez se arregle este equipo, ya que hay mucha gente en espera de su tratamiento.

Página Siete intentó comunicarse con el director del Hospital de Clínicas, pero no tuvo éxito.

Mientras tanto, doña Erminia espera que el pago del tratamiento para recibir las sesiones de Radioterapia “valga la pena”. “Pido a Dios que todo salga bien”, asegura.

Antecedentes

Salud El médico radioterapeuta Roger Corrales es el tercer especialista que asume el reto de trabajar en esta unidad. El experto afirmó que su labor en esa sala será sólo por un tiempo, hasta que la titular del cargo retorne. “La radioterapeuta de la unidad se está formando en Chile y llegará en un mes y (ese tiempo) no es nada”, dijo el médico tras destacar que la especialista Lilián Zamuriano Corrales es su sobrina. El médico aseguró que se animó a aceptar ese trabajo porque en Sucre tienen el mismo equipo de cobaltoterapia y braquiterapia (para tratar el cáncer de cuello uterino) y “eso significa que es muy conocido para mí”.

