Renuncia el Jefe de Límites de Chuquisaca Ángel Mamani

DENUNCIÓ QUE LA REGIÓN PERDÍA UNA COMUNIDAD CON LA RECIENTE LEY DE LÍMITES.

Ángel Mamani presentó su renuncia al cargo de la Jefatura de Límites de Chuquisaca. FOTO: CORREO DEL SUR

Sucre / Once días después de denunciar que con la Ley 1054 el departamento de Chuquisaca pierde una comunidad entera en el municipio de Villa Serrano, Ángel Mamani renunció de manera irrevocable al cargo de Jefe Departamental de Límites.

En una entrevista concedida a este diario, la ahora ex autoridad, oriunda del municipio de Mojocoya, dijo que tras haber realizado las observaciones a su trabajo, el viceministro de Autonomías, Gonzalo Vargas, le exigió que se retracte, pero él no cedió porque en ningún momento mintió. Además, calificó a esta autoridad como un “peligro” para Chuquisaca y lamentó el “silencio” de las autoridades departamentales y los parlamentarios en este tema.

CORREO DEL SUR (CS): Doctor Ángel Mamani, ¿por qué decidió dar un paso al costado?

Ángel Mamani (AM): Es importante hacer conocer a toda la población en su conjunto que como Jefe Departamental hace una hora acabo de dejar mi renuncia al cargo, porque no puedo ser cómplice de una situación anómala, con errores, que se ha realizado en el trabajo interdepartamental entre Chuquisaca y Santa Cruz por parte del Viceministerio de Autonomías; por lo tanto, por esas imposiciones que existe desde el Viceministerio, con ese tipo de actos en los cuales se ha ido haciendo con errores garrafales en el tema de este proceso, incluso sólo en estos 30 vértices, bueno he decidido hacerme a un lado porque primero está el Departamento, primero está la familia y no podemos ser cómplices de semejante falta que se ha cometido por parte del Viceministerio con el tema de límites que tenemos entre nuestro departamento de Chuquisaca y Santa Cruz.

Teniendo un árbitro como este Viceministro, imagínese el peligro que corren nuestros límites a nivel departamental, no sólo con Santa Cruz, sino con los otros hermanos departamentos, los cuales todavía tenemos que solucionar sobre estos temas, por todo eso he decidido dejar mi cargo a disposición o mi renuncia irrevocable que tengo.

CS: ¿Recibió represalias?

AM: Hay un silencio total, parece que no tuviéramos autoridades, no tuviéramos parlamentarios, no tuviéramos senadores, autoridades departamentales o asambleístas que digan una palabra sobre sobre este tema.

Sin embargo, ahí nos damos cuenta sobre lo cuál es la situación que se está viviendo en este momento y para evitar cualquier tipo de represalias es mejor hacerse a un lado.

CS: ¿Le pidieron que se retracte?

AM: Claro, pero yo no puedo retractarme, porque es la verdad y con la verdad se supone que nosotros vamos a ser libres, porque la mentira tiene patas cortas y hay realmente cosas en las que está mintiendo el Viceministerio y está mintiéndole al Presidente directamente porque realmente son errores garrafales que ha cometido. Basta un ejemplo claro de una comunidad denominada Sacha Pampa que está por ley con Cochabamba desde 2013 y ahora aparece por ley con Santa Cruz también; sin embargo, esta comunidad no pertenece al municipio de Villa Serrano, es del municipio de Mojocoya y por lo tanto vemos cómo esos errores tiene que demostrarlo técnicamente cuáles fueron los motivos por los cuales haya hecho una relación de comunidades en las cuales está como límites.

CS: ¿Quién le pidió que se retracte?

AM: Vino desde arriba porque parece que se ha convertido en delito decir la verdad, decir que las cosas se han hecho de forma mal en el trabajo de campo que realizó el Viceministerio

CS: Ahora el viceministro de Autonomías, Gonzalo Vargas, después de las observaciones que hizo a la Ley 1054, salió a desacreditarlo inclusive mencionando que cuando trabajaron juntos en el extinto Ministerio de Autonomías usted fue expulsado por un manejo irresponsable de la información. ¿Qué de cierto hay en eso?

AM: Por eso pediría al Viceministro que haga la defensa técnica de su trabajo que realizó y no vaya directamente a la persona porque mi persona ha presentado su renuncia y ha sido presentada la renuncia por parte de la Ministra para entonces Claudia Peña, entonces por lo tanto no hay eso de que fui expulsado.

Correo del Sur Digital / Sucre