Romero descarta que jefes policiales de El Alto tengan responsabilidad en la muerte de estudiante de la UPEA

Tras que ayer el ministro de Gobierno, Carlos Romero, revelara que la muerte del estudiante universitario Jonathan Quispe Vila se debió a una canica lanzada por los mismos manifestantes, este viernes descartó que los jefes policiales de El Alto tengan que enfrentan algún tipo de proceso ante la justicia.

Según Romero, el proceso que podría enfrentar el comandante de la Policia de El Alto, coronel Marco Polo Garzón; el subcomandante de la Unidad Táctica de Operaciones Policiales (UTOP) – centro, teniente coronel Herbert Antelo Alarcón, y el comandante de UTOP de esa ciudad, mayor Rómulo Peredo Candia ya “no corresponde”.

“Ellos siguen en la misma función y no tienen ningún tipo de responsabilidad”, sostuvo.

La jornada de protestas de estudiantes y docentes de la Universidad Pública de El Alto (UPEA) en demanda de un mayor presupuesto dejó una persona fallecida. Los movilizados responsabilizaron a la violenta acción de la Policía.

Ante ello, Romero anunció en la víspera que se podrá a disposición de la Justicia a los jefes policiales para que sean sometidos a una investigación, sin embargo, este vienes descartó este hecho tras reiterar que el informe forense estableció que la muerte del joven fue ocasionada por los mismos movilizados.

“El Comando General (de la Policía) puso a disposición de los tres principales conductores de la acción policial el día de ayer, nosotros pusimos su repliegue para que no se diga que estaban interviniendo o contaminando la investigación; no es una acusación ni una presunción de culpabilidad hacia ellos, eso quiero dejarlo enfáticamente aclarado sino simplemente un repliegue para que no intervengan en el hecho”, afirmó. (25/05/2018)

La Razón Digital / Ángel Guarachi / La Paz