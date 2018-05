Se le acabó la temporada a Chumacero

El Puebla FC quedó fuera de las eliminatorias de la fase final de la Liga mexicana.

Terminó el primer capítulo. La participación del boliviano Alejandro Chumacero en la Liga MX llegó a su fin por esta temporada, ya que el Puebla FC no avanzó a la fase final del torneo. La victoria ante el Lobos (0-1) no fue suficiente para quedar entre los ochos mejores del campeonato. Anunció en sus redes sociales, que dará una conferencia de prensa este viernes en La Paz.

La Franja sumó 23 puntos y quedó en el décimo puesto de la tabla, fuera de la zona de clasificación. “¡Volveremos con mejores condiciones en todos los aspectos! ¡Gracias por siempre creer en la Franja!”, publicó el club mexicano en su página web oficial tras quedar eliminados. “Trabajaremos bajo la idea de mantener nuestra base”, agrega en una cita especial.

Siempre aplaudido

Chumacero se ganó un espacio en el equipo de Enrique Meza a punta de trabajo. Desde su llegada a México, el ex The Strongest mostró su mejor versión y logró que los aficionados lo apoyen en todo momento, no solo festejaron sus tres goles – dos en la Liga MX y uno en la Copa MX, sino que también lo aplaudieron cuando salió expulsado en un compromiso.

Lo cierto es que no solo ha despertado el interés de los hinchas, sino que también de otras instituciones del balompié azteca. Todo apunta a que ya está en la sede de Gobierno, pues anunció que conversará con los medios este viernes, desde las 10:00. Se espera que hable sobre su futuro.

Fuente: diez.bo