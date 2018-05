Sergio Pérez fue multado con 5 mil euros

Los comisarios revisaron el video y audio de la parada en boxes del monoplaza N° 11 a las 16:16 horas y tras escuchar al representante del equipo y al piloto; los comisarios determinaron que el automóvil fue lanzado en condiciones inseguras al circuito, violando del artículo 28.13 (b), considerando que el neumático no fue colocado correctamente y le fue permitida la salida a pista. El piloto detuvo el automóvil de manera segura tan pronto como se hizo evidente la falta; aunque hubo cierta confusión en la radio, el equipo dio instrucciones tan pronto como se dieron cuenta del problema, mismo que no fue evidente hasta antes de la curva 9. Con base en decisiones anteriores, los comisarios decidieron que la penalización de perder posiciones en la parrilla de salida no aplicaría dado que se tomaron todas las medidas adecuadas para evitar el problema, además de ello, no era obvio que automóvil regresó a la pista de forma insegura. Sin embargo, es responsabilidad del equipo tomar todas las medidas para garantizar que el neumático esté completamente ajustado, por lo que los comisarios ha decidido multar con 5 mil euros al equipo.