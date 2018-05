¿Si Paolo Guerrero no apelaba jugaba el Mundial?

Víctor Carpio, director ejecutivo de la Comisión Nacional Antidopaje estuvo en FOX Sports Radio Perú y aclaró el motivo de WADA para pedir la ampliación de la sanción a Guerrero.

La sanción de Paolo Guerrero que lo deja sin Mundial de Rusia 2018 sigue levantando polémica y opiniones cruzadas.

En FOX Sports Radio Perú recibimos la visita de un especialista, el Dr. Víctor Carpio, director ejecutivo de la Comisión Nacional Antidopaje, quién explicó el proceso que llevó a la sanción y analizó casos similares al de Guerrero.

#FOXSportsPeru | ¿Si Paolo no apelaba ante el TAS, la WADA hubiese intervenido? Víctor Carpio responde… pic.twitter.com/P9Haa1N0zx — FOX Sports Radio Perú (@FS_RadioPeru) May 16, 2018

Una de las grandes dudas y polémicas radica en la decisión de Paolo de apelar ante el TAS y exigir que le condonen completamente la pena, lo que llevó a la WADA a meterse y exigir una extensión de la misma.

Carpio aclaró: “La WADA tiene el derecho de apelar, pero si el caso no hubiese dejado una jurisprudencia negativa, no hubiera intervenido. Pero si el TAS le daba sanción 0 a Paolo y dejaba una jurisprudencia negativa para el deporte y todos los deportistas hubiesen utilizado este caso si consumieron voluntariamente o no cocaína. Es por esto que la WADA intervino”.

#FOXSportsPeru | Víctor Carpio, director ejecutivo de la Comisión Nacional Antidopaje: “La WADA sólo pidió que se cumpla el código: Los seis meses no existen” pic.twitter.com/nRVVVBLunu — FOX Sports Radio Perú (@FS_RadioPeru) May 16, 2018

“El TAS está lleno de casos y hay algunos más prioritarios que otros”, agregó ante el rumor que indicaba que el caso podía resolverse después del Mundial.

#FOXSportsPeru | Recibimos al Dr. Víctor Carpio, director ejecutivo de la Comisión Nacional Antidopaje y analizamos distintos casos similares al de Paolo Guerrero. pic.twitter.com/4UNP8x29zJ — FOX Sports Radio Perú (@FS_RadioPeru) May 16, 2018

