Simeone: “Trabajamos para que futbolistas importantes se queden”

El Cholo quiere mantener la base del equipo que luchó en La Liga y es finalista de la UEFA Europa League.

Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, aseguró este sábado que se trabaja para que “futbolistas importantes se queden” en el equipo la próxima campaña para que el club “siga creciendo” y expuso que la segunda posición en esta Liga es un “desafío importante” para el conjunto rojiblanco.

“No estamos pensando en situaciones individuales, porque la verdad nunca lo hemos pensado. Sí trabajar para que futbolistas importantes se queden para que el club siga creciendo, pero lo que siempre pensamos es por el conjunto, por el equipo y por el club”, valoró en rueda de prensa después del entrenamiento en Majadahonda.

“Llegando siempre a cosas importantes y a objetivos grandes, siempre hay futbolistas que quieren venir y eso siempre es mejor para el futuro y el crecimiento, año tras año, que ha tenido siempre el club en estos, sobre todo, últimos seis años”, añadió sobre la continuidad de hombres como Antoine Griezmann o Jan Oblak.

También fue preguntado en concreto por el internacional francés, al que el mismo Luis Suárez vinculó con el Barcelona en declaraciones hechas a una emisora de radio uruguaya.

¿Usted ha hablado con Griezmann y el entrenador del Atlético de Madrid sabe si Griezmann ya tiene cerrado su posible futuro en el Barcelona? “Espanyol”, contestó en referencia al rival que le espera en el partido de este domingo en el estadio Wanda Metropolitano.

A dos partidos de la final de la Liga Europa del próximo 16 de mayo en Lyon, el Atlético enfoca de nuevo a la segunda posición en la Liga. “Como siempre, buscaremos en base a lo que vemos del Espanyol, que ahora, con el cambio de entrenador, ha cambiado un poco sobre todo su filosofía de juego”, expresó el preparador.

“Con Quique (Sánchez Flores) era un equipo mucho más compacto, aguerrido, y con el entrenador nuevo (David Gallego) intentan a través de la posesión de la pelota tener un juego mucho más fluido. Él mismo lo explicaba. Le ha ido bien en el partido sobre todo con el Girona (0-2) y, a partir de ver estos dos partidos que han jugado, intentar compensar con lo que creemos que mañana puede llevar el partido al lugar donde queremos”, declaró el técnico.

En una semana y media aguarda la final europea. “Está claro que tener la posibilidad de jugar una nueva final nos mantiene activos, sobre todo con intenciones de seguir compitiendo bien, que nos ayuda muchísimo en este final de Liga para tener a la gente enganchada”, afirmó Simeone, que apuntó que trabajará “en todos los aspectos” para ese partido definitivo, tanto en el mental como el físico.

“Está claro que volver a jugar una final es un paso muy importante para el club, sobre todo para los futbolistas, y el efecto de seguir compitiendo por llegar al segundo lugar en la Liga española para nosotros es un desafío importante”, prosiguió Simeone.

El técnico vuelve al banquillo después de cumplir el primero de los cuatro partidos de sanción en competición europea que le ha impuesto la UEFA por su expulsión y sus insultos al árbitro Clement Turpin en el partido de ida de las semifinales de la Liga Europa contra el Arsenal en el estadio Emirates de Londres.

No valoró esa sanción, porque, según él, no está “en un lugar donde importe” su “posición, sino simplemente saber que hay cosas que mejorar”. “Y después invitarlos a la UEFA a lo que vengo diciendo desde hace cuatro años, que vengo buscando y esperando que puedan cambiar una regla que es injusta para los equipos que juegan en casa el segundo partido en las eliminatorias. No hay explicación para que un equipo tenga 30 minutos más que el otro y que su gol valga doble a partir de ese momento. No hay explicación”, recalcó.

“Dentro de la injusticia deportiva invitaría que lo vean. No hay explicación a 30 minutos que el rival tenga la posibilidad de que su gol valga más. Seguramente, ellos que son muy capaces, lo verán y espero que desde acá nos ayuden a que sea todo justo, porque sino aparecen las injusticias”, explicó.

