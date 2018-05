Sub 40, nueva generación ve más oportunidades de crecimiento

Visión. Seis jóvenes empresarios coinciden en que queda mucho por hacer en Bolivia. Apuestan por elevar la calidad para ser más competitivos. Piden normas más equilibradas

Ana María Copa Vásquez

Del lado en que trabaja la nueva generación de empresarios sub-40 en Bolivia se percibe una ‘brisa’ desafiante y propositiva.

Si bien admiten su preocupación por reclamos recurrentes de sus antecesores (reglas claras y seguridad jurídica, menos cargas impositivas, mayor control sobre el contrabando y la informalidad y otros), los jóvenes líderes consideran que su rol es contribuir al país generando riqueza, empleo y más competitividad económica.

Adaptarse a cambios bruscos, tomar decisiones rápidas, rodearse de un equipo de trabajo cada vez mejor calificado, cuidar altos estándares de calidad en su producción y tener un mayor enfoque en la responsabilidad social y ambiental, son frases comunes que se escucha al hablar con ellos.

Dinero conversó con seis empresarios menores de 40 años de edad que lideran compañías de diversos sectores. Estos son: Jean Pierre Antelo, gerente general de Mersur, agencia despachante de Aduana; Juan Pablo Saavedra, presidente ejecutivo de Urbanizaciones del Norte S.A.; Jorge Belmonte, gestor general de B&R Foods; Patricia Rodríguez T., cofundadora y diseñadora de Artezzano y gerenta general y propietaria de Walisuma; Bruna Romero Melgar, directora ejecutiva de Girls in Tech Bolivia; y Gabriela Jiménez, gerenta general de Publigroup.

“Los empresarios sub-40 son los hijos de la globalización, de la apertura de mercados y de pensamientos, de la tolerancia a otras culturas y formas de hacer negocios. Han presenciado la ascensión de Asia, y en particular de China. Tienden a ver la competencia como una oportunidad de mejorar su modelo de negocio”, describe Sergio Daga, vicerrector de la Universidad Privada de Santa Cruz. El reto: para ser un mejor empresario se debe ser una mejor persona.

Los millennials

Perfil detectado por la Cainco

1 Cualidades. Tienen una visión más global de los negocios y su facilidad de adaptarlos a su entorno. Están muy pendientes de los avances tecnológicos, sobre todo en los beneficios de implementar estrategias digitales a sus negocios.

2 Retos. Tener la capacidad de incorporar equipos de trabajo multidisciplinarios con perfiles que tengan bastante experiencia y distintas formas de ver las cosas.

Jorge Belmonte (33)

Jorge Belmonte (33)“Enfocarse en la innovación y mayor calidad”

Dentro del sector de alimentos, Jorge Belmonte, gestor general de B&R Foods, ha encontrado un atractivo nicho de mercado en el cual ha ido creciendo. Su enfoque es en la innovación y mejora continua de la calidad.

Considera fundamental enmarcarse en la ley y preocuparse por tener una excelente relación laboral con clientes y proveedores. “Nuestro rol como empresarios es luchar para mantener fuentes de trabajo mediante actividades dignas y legales, así como dar un buen ambiente laboral con remuneración justa y buen trato personal”, explica.

Belmonte considera que al ser parte del motor económico del país, una empresa debe cuidar cada una de sus partes. Algo que lo motiva cada mañana al despertar, según explica, es saber que está contribuyendo a la generación de empleos. Entre los temas que le preocupan están: la corrupción, el contrabando y ciertas medidas del Gobierno. “Hay obstáculos que todos los empresarios tenemos que pasar. Se necesita más educación y un cambio de mentalidad. Se debe trabajar para obtener las cosas, no esperar que alguien de arriba nos las regale”.

Ve muchas oportunidades en Bolivia para nuevos negocios. “Es un país rico en oportunidades, necesitamos seguridad empresarial para que esto se active y se tenga un crecimiento sostenido”.

EMPRESA

Buenísimo y Riquísimo (B&R Foods) es una empresa familiar con 11 años de vida. Maneja dos unidades de negocio (alimentos envasados para supermercados y catering industrial). Trabaja con 36 personas. Planea expandir la empresa y llegar a mercados externos.

Juan P. Saavedra (33)

Juan P. Saavedra (33)“Preocuparse por generar un desarrollo sostenible”

Para Juan Pablo Saavedra, presidente ejecutivo de Urbanizaciones del Norte S.A., la nueva generación de empresarios en Bolivia se adapta más rápido a los constantes cambios en sus correspondientes mercados y tiene un enfoque mayor en la responsabilidad social y en el medioambiente, preocupándose por generar un desarrollo sostenible.

Según este ejecutivo, emprender en el país significa tener la oportunidad de generar empleos y oportunidades de carrera, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de los trabajadores.

Saavedra observa que Bolivia tiene muchas posibilidades de desarrollo, pero cree que siempre está presente la preocupación de que las decisiones políticas posterguen oportunidades de desarrollo y que estas no permitan superar la pobreza.

“Los empresarios debemos generar riqueza a través de la identificación de necesidades insatisfechas y ofreciendo productos y servicios valorados por los clientes. Debemos hacerlo, por supuesto, cumpliendo con todas las normas y disposiciones legales, pagando impuestos y cuidando también el medioambiente, para que esta generación de riqueza sea sostenible”, puntualiza.

Este empresario considera fundamental enfocarse en los colaboradores. En el caso de la empresa que lidera, dice que el rápido crecimiento de la misma demandó muchas contrataciones en poco tiempo. Identifica oportunidades para impulsar el crecimiento del país. “Además del litio, debemos poder potenciar más la producción agroindustrial. En Paraguay están exportando unos $us 2.000 millones de soya y $us 1.000 millones de carne y nosotros tenemos todas las condiciones para hacer lo mismo con gran beneficio”, enfatiza.

EMPRESA

Urbanizaciones del Norte S.A. fue creada en 2016 y tiene 28 colaboradores ya que terciariza obras de infraestructura y construcción. Desarrolla en Santa Cruz los condominios Asaí Norte 1 y 2, con más de 300 casas, y en Montero, las Urb. Todos Santos 5 y 6 con más de 2.000 lotes.

Jean Pierre Antelo (33)

Jean Pierre Antelo (33)“Es necesario tomar decisiones y adaptarse rápidamente a cambios”

La nueva generación empresarial se enfrenta a la velocidad de la información, en opinión de Jean Pierre Antelo, quien considera que hoy es necesario tener la habilidad de tomar decisiones y adaptarse rápidamente a cambios bruscos.Antelo es gerente general de Mersur, agencia despachante de Aduana, empresa que considera como claves de éxito: la vocación de servicio, estándares de calidad, además del desarrollo personal y profesional de su equipo de trabajo. “La profesionalización en nuestras empresas contribuye en más de un 50% en el éxito empresarial”, afirma. Este empresario cree que es imposible negar las ventajas intrínsecas a la inversión en Santa Cruz como departamento, su posición estratégica, su potencial de desarrollo y su retorno directo a la inversión que rivalizan con plazas financieras de reconocido peso internacional. A ello suma su crecimiento demográfico. Considerando que la actividad empresarial está ligada al vaivén de la economía, y esta a su vez está vinculada a la situación global, le inquietan ciertos temas.

“Bolivia no es una isla y a pesar de las cifras de crecimiento reciente, se admite hoy que las perspectivas son más conservadoras. Me preocupan las condiciones necesarias para proteger el desarrollo de la iniciativa privada nacional, los constantes aumentos del costo laboral y la recaudación tributaria a través de multas y excesos en la presión fiscal”, observa.

No obstante, cree que Bolivia sigue siendo un país en crecimiento donde hay muchas demandas insatisfechas de productos y servicios con altos rendimientos financieros.

EMPRESA

Mersur asesora en comercio exterior y despachos aduaneros. Genera 50 empleos directos y 150 indirectos. Apostaron por el crecimiento empresarial con su participación accionaria en el Grupo de Nacional Vida y en el proyecto de la Clínica Metropolitana de las Américas.

Gabriela Jiménez ( 37 )

Gabriela Jiménez ( 37 )“Volvernos cada vez más competitivos”

“La empresa es el motor de la economía de un país y los jóvenes debemos generar nuevas fuentes de trabajo y volvernos más competitivos para mejorar la calidad de vida de los habitantes”, afirma Gabriela Jiménez, gerenta general de la agencia publicitaria Publigroup. Le anima que exista una población, en su mayoría gente joven, emprendedora, altamente consumista, arriesgada y decidida. “Mientras exista una población demandante, debemos esforzarnos por tener la oferta que el cliente busca”, indica.Reconoce que como empresaria le preocupan ciertas medidas gubernamentales (doble aguinaldo, incrementos salariales por encima de la tasa de inflación o nueva ley de empresas sociales) que generan incertidumbre sobre las inversiones, el crecimiento empresarial y la situación laboral. En su opinión, es fundamental que el Gobierno dé seguridad al inversionista.

Como estrategia, Jiménez dice que la empresa que lidera se esfuerza por llegar a sus clientes a tiempo con sus productos, tomando en cuenta que la gente hoy vive a un ritmo acelerado e influenciado por las redes sociales. Considera que las oportunidades de negocios siempre existen en toda economía y eso impulsa el optimismo.

EMPRESA

Publigroup se dedica a la producción de impresiones gráficas y gigantografías, diseño gráfico y activaciones de marca. Da empleo a unas 30 personas. Planea adquirir máquinas impresoras de nueva generación, equipamiento para imprenta y producir nuevos productos.

Bruna Romero Melgar (32)

Bruna Romero Melgar (32) “Hay talento y oportunidades para iniciar negocios en línea”

Convertir a las mujeres de usuarias a creadoras de tecnologías para cerrar las brechas de género y tecnológicas, es la misión que persigue Bruna Romero, directora ejecutiva de Girls in Tech Bolivia.Desde el lanzamiento de esa organización, el 15 de diciembre de 2016, hasta la fecha ya ha sumado 1.500 miembros y ha beneficiado también a más de 2.500 mujeres con talleres, workshops y conferencias.

“Existe mucho talento y creatividad en Bolivia. El capital humano está, solo falta un empujón para que más mujeres se animen a ser emprendedoras. Existe miedo al rechazo y al fracaso. Ellas pueden aprender de esos tropiezos con una mente emprendedora”, explica. Romero considera que existen grandes oportunidades para iniciar negocios en línea en el país. Destaca las ideas disruptivas que se presentan en ferias universitarias de innovación y emprendimiento. “Lo que falta al ciudadano es entender que comprar en línea es seguro, rápido, económico y eficiente”, señala.

Algo que queda pendiente por atender es que la innovación y tecnología avanzan más rápido que las políticas públicas. “Hay muchos temas por regularizar, las autoridades deben adquirir competencias en tecnologías digitales o incluir en el proceso a expertos de negocios online”, dijo. Girls in Tech Bolivia busca expandir su nuevo programa Tu huella digital a colegios, universidades y empresas.

Empresa

Girls in Tech Bolivia forma parte de una organización global con sede en Silicon Valley. Desde octubre del año pasado lanzó el primer coworking femenino de Bolivia llamado Ático, que ofrece un espacio colaborativo para emprendedoras.

Patricia Rodríguez T. (36)

Patricia Rodríguez T. (36)“Asumir un compromiso con Bolivia y perseguir una causa”

Para Patricia Rodríguez, su rol como empresaria es generar empleo, mejorar la calidad de vida de los productores con quienes trabaja y crear un sentimiento de orgullo nacional.

“Aprendí que para mantenerse motivado en la vida uno debe perseguir una causa, ser parte de algo más grande que uno mismo. Me siento muy comprometida con Bolivia, amo mi país y sé que puedo hacer las cosas de maneras extraordinarias, que inspire a otros y de esa forma tendremos un país extraordinario”, enfatiza Rodríguez, quien es cofundadora y diseñadora de Artezzano y a la vez gerenta general y propietaria de Walisuma.

Asegura sentirse inspirada por las 1.300 personas que forman parte de la oferta de Walisuma y del impacto que puede generar en ellos. Le preocupa que el Gobierno no esté haciendo una lectura de las necesidades reales del empresariado. “En lugar de incentivar a los formales que pagamos patentes, alquileres e impuestos, al mínimo error nos multan. La ley laboral no es equitativa. Por ejemplo, el empleado puede dejarte sin previo aviso. La actitud de las políticas públicas debieran ser incentivar, no poner barreras ni burocratizar”, reflexiona.

Ve grandes oportunidades de inversión en Bolivia. “Invertir en tecnología que nos permita desarrollar más el agro, por ejemplo, puede ubicarnos en el mundo en una posición privilegiada. Hemos demostrado ser talentosos en todo lo que nos proponemos. Somos un ejemplo en microcréditos. En 2005 la Ley Forestal fue ejemplo de legislación para Latinoamérica. Hoy la gastronomía es destacada. Tenemos desafíos en educación y salud”, dijo.

Empresas

Artezzano se dedica al diseño, producción y comercialización de prendas de alpaca, que se venden localmente y se exportan. Walisuma agrupa lo mejor de la oferta boliviana High-End. Generan nueve empleos directos y en Walisuma trabaja con 1.300 productores. Planea expandirse como franquicia.

