Tu contraseña de Twitter ha quedado comprometida por un fallo de seguridad: cámbiala de inmediato

En pleno proceso de adaptación a las nuevas políticas de privacidad y protección de datos de la RGPD, Twitter se ve envuelta en un fallo de seguridad que podría comprometer tu cuenta. La red de microblogging acaba de lanzar una misiva a todos sus usuarios en la que recomienda cambiar la contraseña para evitar males mayores. Todos los detalles, a continuación.

Twitter asegura que la situación está controlada. Sin embargo, tal y como nos cuentan desde ADSLZone, un fallo de seguridad detectado por la propia compañía habría dejado al descubierto la contraseña de todos y cada uno de los más de 330 millones de usuarios de la red social. Si bien la compañía persevera que el password no ha sido expuesto a terceros, la misma aconseja como medida de precaución y para ofrecer mayor seguridad el cambio de contraseña, incluso en aquellos otros servicios en los que utilizásemos dicha contraseña.

Twitter ha encendido todas las alarmas. Muy seguramente, si ya has accedido a tu cuenta de Twitter, la misma te habrá advertido sobre el más que recomendable cambio de contraseña.

We recently found a bug that stored passwords unmasked in an internal log. We fixed the bug and have no indication of a breach or misuse by anyone. As a precaution, consider changing your password on all services where you’ve used this password. https://t.co/RyEDvQOTaZ

