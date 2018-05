¡Un paso al frente en el futbol! Nueva Zelanda pacta igualdad salarial entre mujeres y hombres

La federación de futbol neozelandesa reveló el acuerdo equitativo entre sus combinados varonil y femenil.

La Federación Neozelandesa de Futbol y la Asociación de Futbolistas Profesionales de ese país han anunciado un acuerdo por la igualdad salarial y de condiciones entre las selecciones masculinas y femeninas.

En un comunicado recogido en su página web, la Federación Neozelandesa de Futbol ha explicado que el acuerdo garantiza la igualdad en salarios, premios y derechos de imagen, así como la paridad en aquellos desplazamientos en los que representen al equipo nacional de Nueva Zelanda.

NEWS | @NZ_Football is pleased to announce a ground-breaking agreement for equality and parity across its elite men’s and women’s national teams https://t.co/AZJ4WYiY96pic.twitter.com/XpeBo9QQx3

— New Zealand Football (@NZ_Football) 8 de mayo de 2018