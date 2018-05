Universitario fallecido soñaba con ser periodista

Claudia Vila, mamá del estudiante que murió hoy en la manifestación de la Universidad Pública de El Alto, enfatizó que el joven le ayudaba con las labores de casa y que trabajaba para costearse sus gastos. Esta mañana pidió dos trozos adicionales de carne para compartir con sus compañeros.

Universitario fallecido de la UPEA soñaba con ser periodista

Claudia Vila, madre de Jhonatan Quispe

La Paz, 24 de mayo (Urgentebo).- A mi hijo le gustaba la carrera de Comunicación Social, él soñaba con ser periodista, manifestó Claudia Vila, madre de Jhonatan Quispe, el universitario que murió este jueves en la manifestación de la Universidad Pública de El Alto (UPEA).

“Le gustaba estudiar la carrera de Comunicación Social, ser periodista, eso le gustaba, eso era su sueño”, detalló.

Asimismo, contó que su hijo era obediente, educado y le ayudaba con las labores de la cocina para que de esta manera pueda descansar. Además, dijo que el joven trabaja como vendedor de celulares para costearse sus gastos.

La mañana antes de la ir a la manifestación, Jonathan le pidió a su madre que le preparara su comida favorita, y que le aumentara dos trozos de carne a su ración de alimento, puesto que el universitario iba a compartir el almuerzo con sus amigos, al culminar la movilización, relató Vila.

“Postre me los vas a cocinar mamita, me dijo. Yo se lo he cocinado esta mañana. Dos carnecitas más para mi amigos (porque) voy a compartir mami (me dijo), ya le he dado (esos dos pedazos de carne más)”, detalló.

La movilización de estudiantes se inició en la mañana y culminó a las 12:00. Tras ello, según versiones de los estudiantes, los oficiales de Unidad Táctica de Operaciones Policiales (UTOP) comenzaron a gasificar a los manifestantes.

Una universitaria que presenció el hecho relató que cinco funcionarios de la UTOP persiguieron un grupo de estudiantes más allá del puente de la Ceja. Especificó que lograron arrinconar a los jóvenes en un callejón y fue ahí donde le dispararon a Jhonatan Quispe en el pecho.

