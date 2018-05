Vanessa Robles pisa tierra firme

La ciclista nacional Vanessa Robles Filipovic asegura que Bolivia tiene escasa chance de subir al podio en los Juegos Suramericanos que se celebrarán a partir del 26 de este mes en Cochabamba.

La deportista, cuya especialidad es ruta, advirtió que la falta de respaldo de las autoridades y la nula planificación de la Federación Boliviana de Ciclismo, para la preparación de los pedalistas nacionales, son factores principales que incidirán negativamente en la representación boliviana en la justa deportiva internacional.

¿Vanessa cuál es la expectativa que tiene para los Juegos?

Hacer lo mejor posible en representación del país.

¿Cómo se está preparando para competir en esta justa deportiva?

Mis entrenamientos y cuidados son más intensos, de mayor inversión física y económica. Me hubiese gustado estar mejor preparada, pero las condiciones no fueron, ni son las mejores, porque no existió ningún tipo de planificación de parte de la Federación Boliviana de Ciclismo (FBC).

Coméntenos las características de su bicicleta

Son bicicletas especiales para competir, con materiales alivianados, tratamos de tener algo acorde para llegar bien al evento. El material deportivo es muy importante en el ciclismo ya que ayuda a mejorar los tiempos.

¿Por qué eligió ruta y no otra especialidad?

Es la especialidad en la que tengo más afinidad, me gusta y la practico a diario.

¿Cuál es su fuerte, técnicamente hablando, en el ejercicio de este deporte?

Me considero una ciclista con mucha fuerza física y mental y me adapto muy bien a las características del terreno. En los Juegos Suramericanos mi trabajo será intentar soportar los ataques que se producirán en las subidas del circuito.

El ciclismo es un deporte netamente físico?

No, es también mental. Se requiere de fuerza tanto física como mental, ya que la modalidad de ruta es bien estratégica.

¿Cuántas horas al día entrena y quién es su instructor?

Varían, hay días que entreno cuatro horas, otros sólo dos, es un entrenamiento variado durante la semana. Mi entrenador es Luis Avilés.

Todo deportista aspira a una medalla, ¿qué posibilidades hay para que Vanesa Robles le regale una medalla al país?

En las condiciones que nos encontramos, ninguna por la falta de apoyo y planificación de parte de la Federación Boliviana de Ciclismo, sólo esperamos dar lo mejor representando al país.

¿Qué posibilidades le asigna al ciclismo boliviano en los Juegos Suramericanos?

Siendo realista las opciones de nuestro ciclismo se reduce a lo que pueda hacer Alejandro Gómez en MTB (bici de montaña).

¿Sólo competiré en la especialidad de ruta?

Sí, participaré en crono y la de fondo.

¿Con qué respaldo económico se entrena?

El respaldo económico sale de nuestro propio bolsillo, porque de parte de la Federación Boliviana de Ciclismo no hemos recibido absolutamente nada.

¿Cuándo tiene previsto llegar a Cochabamba?

La próxima semana, para poder aclimatarme y conocer el circuito.

27 de junio inicia ruta. Ese día entrará al ruedo la ciclista cruceña junto al equipo boliviano de esa especialidad.

FICHA PERSONAL

Vanessa Robles Filipovic

Fecha de nacimiento: 23 de mayo

Lugar: Santa Cruz

nombre de sus padres: Cristian Robles, Silvia Filipovic

hermanas: Vivian, Cristina, Yubitza, Katia

Estudios: Licenciada en Educación

Títulos: Campeona Nacional de Ruta 2016 y subacampeona de Crono. Campeona Nacional de Pista 2016 y 2017, en modalidades de la persecución individual y 200 metros

Signo: Géminis

Hobby: Andar en la bicicleta

Un libro: La Biblia

Comida favorita: Pasta

Música: Variada, ninguna en particular

Algo que odie: La injusticia