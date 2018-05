Villegas: “Estoy preparado para dirigir a la selección”

El director técnico, Óscar Villegas, indicóÂ que es un honor que se hubiera tomado en cuenta su nombre para dirigir a la Verde en cuatro partidos amistosos que se jugarán en los próximos días. Bolivia se enfrentará a Holanda, Estados Unidos, Corea del Sur y Serbia.

El cochabambino Óscar Villegas confirmó que existió un acercamiento por parte de personeros de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) para que el valluno dirija al combinado nacional, de manera interina, en cuatro partidos amistosos. “Efectivamente tuve contactos pero nada oficial ni definitivo. Pa mí es un honor que se hubiera tomado en cuenta mi nombre. Estoy preparado para dirigir a la selección”, afirmó.

Villegas es un formador de talentos en las menores de la academia paceña, desde hace unos ocho años, por lo que es consciente de que no solo depende de él para asumir el interinato en la Verde. “Dirigir a la selección es un orgullo, pero yo trabajo en Bolívar y se debe hablar primero con ellos si se da la oportunidad”, indicó.

Sobre la negativa de los clubes de no ceder a sus jugadores indicó que le atrae dirigir a la sub-23, ya que se trata de futbolistas jóvenes con los que está acostumbrado a trabajar. “Por más que sea obligado y no por una política me atrae eso de dirigir a la sub-23”, señaló.

Bolivia recibirá a la sub-22 de Holanda el 25 de mayo en el Tahuichi. Tres días después enfrentará al combinado absoluto de Estados Unidos en Filadelfia, mientras que ante Corea del Sur y Serbia se enfrentará el 7 y 9 de junio, respectivamente en Austria.

“Los rivales son difíciles porque se trata de dos selecciones que estarán en el Mundial (Corea del Sur y Serbia), mientras que Estados Unidos, que estuvo al mando de Klinsmann (Jürgen) seguro que tiene una buena base y por supuesto un buen nivel”, indicó.

La Federación Boliviana de Fútbol (FBF) deberá elegir en los próximos días al entrenador que se hará cargo del combinado nacional. Además de Villegas, los otros nombres que suenan son Xabier Azkargorta y Julio César Baldivieso.

