Voto caro: ordenamiento de mercados populares en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra

Lic. Vidal Molina Mery

Docente F.C.E.A.F – U.A.G.R.M

Por la década de los años 80 la ciudad de Santa Cruz de la Sierra tenía sus mercados razonablemente útiles para las necesidades de la ciudad; si bien no eran modelo de mercados porque tenían algunas falencias para la época, se podía transitar y recorrer los mismos de una forma normal.

Con el transcurrir del tiempo en cada elecciones municipal llevada a cabo, cada candidato a alcalde, a cambio de votos ofrecía más facilidades a los integrantes del sector gremial y sin planificación alguna se iban acomodando en forma desordenada y sin límites, en los diferentes centros de abastecimiento más importantes y concurridos de la ciudad, llámese mercado los pozos, la Ramada, el abasto y el plan 3mil; cada uno con sus particularidades por las zonas en que se encuentran.

En los últimos años gracias a ese voto gremial con mucho peso en la definición de alcaldes, los mercados se llegaron a convertir en lugares inaccesibles, donde reinaba el caos, dado que no se podía circular y no cumplían su función a cabalidad: proveer de productos “al por menor” en buen estado, para las familias cruceñas. El resultado: caos existente a consecuencia del congestionamiento vehicular , vendedores ambulantes en las aceras, vendedores ambulantes en los camellones de las avenidas y rotondas, etc. Todos ellos dejando grandes cantidades de basura en las calles, lo que perjudicaba el normal desenvolvimiento de actividades de los habitantes de las zonas aledañas a los mercados y enajenación de la población que necesitaba circular por esos lugares.

Éste año, el gobierno municipal decidió aplicar una política de reordenamiento de mercados, acción que era necesaria y casi de emergencia, considerando lo explicado líneas arriba, realizando la construcción de nueva infraestructura, adecuada para esa actividad comercial. De esa manera, se pretende ubicar a los vendedores ambulantes que se encontraban distribuidos en los mercados indicados, deambulando o en puestos improvisados usando el espacio público.

Se empezó con el mercado del Plan Tres Mil, mercado Abasto y luego con el mercado Los Pozos. Se puede observar que hasta el momento está dando buen resultado ya que se convirtieron nuevamente en vías de acceso expeditas para la población en general, disminuyo la delincuencia, además de mejorar el aspecto y las condiciones en los tres centros de abastecimiento popular, siendo más adecuadas y cómodas que las que tenían, tanto para los vendedores como para los compradores.

Actualmente se está realizando el desalojo de vendedores ambulantes en el mercado la Ramada, esta misión tardara al menos una semana y se espera que el resultado sea el mismo que en los otros mercados. En el Plan Tres Mil, los fines de semana se efectúa una feria en el espacio público, los demás días de la semana está despejado, se espera que se pueda elaborar una norma y se logre reubicar esa feria para tener todo el año la zona libre de vendedores ambulantes.

En unos días más, los mercados en cuestión estarán despejados de todos los vendedores ambulantes y serán recuperados esos espacios públicos avasallados (calles y avenidas). Es de esperar que este trabajo realizado por el gobierno municipal actual perdure en el tiempo y, en el futuro, se controle rigurosamente y reglamente cualquier asentamiento de vendedores en los diferentes centros y lugares públicos de toda la ciudad para no volver a la caótica situación anterior.

Sin embargo, surge un cuestionamiento: ¿Después de las próximas elecciones municipales se lograra mantener el orden de los mercados populares?, ¿los candidatos podrán evitar ceder a las peticiones (exigencias) de los gremialistas y mantener limpios los centros de abastecimiento de la ciudad?. De no lograrlo, se concluye que el voto para elegir al alcalde municipal de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra tiene un alto costo social y económico para la ciudad y sus habitantes.