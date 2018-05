Wilster golea y acaricia el pase a semifinales

Wilstermann tiene medio boleto para las semifinales del torneo Apertura, luego de vencer por 3-0 a Blooming, en el partido de ida de los cuartos de final, disputado en el estadio Capitán José Ángulo, de Sacaba.

Los aviadores golpearon primero con la victoria y con este resultado (aunque la diferencia de goles no importa) logrando un empate en el cotejo de vuelta avanzarán de manera directa a las semifinales.

En cambio Blooming, que llegó con un esquema conservador, con un mediocampo poblado y la esperanza de lograr un empate, ahora tiene la obligación de ganar en su casa el próximo domingo para dirimir el pleito en la tanda de penales.

Partido

Wilstermann dominó el cotejo de principio a fin, tanto que el golero aviador Arnaldo Giménez en el primer tiempo casi fue otro espectador, salvo unas cuatro jugadas a balón parado que no revistieron peligro.

Los aviadores anunciaron que no iban a dejar escapar los tres puntos desde iniciadas las acciones, cuando Gilbert Álvarez no alcanzó a conectar un pase de Ricardo Pedriel (2’PT). Dos minutos después, el juez paceño Luis Yrusta no quiso complicarse y no cobró una evidente falta penal cometida por Juan Pablo Rioja sobre Serginho.

Wilstermann no dejaba de atacar y finalmente la apertura del marcador llegó a los 13 minutos, con el primer tanto de Ricardo Pedriel.

Una falla en la salida de Blooming generó un contragolpe que inició Fernando Saucedo, quien habilitó a Serginho para que éste realice un pase para Ricardo Pedriel, éste recibió el balón a espaldas de la defensa y le ganó en velocidad a Pablo de Miranda, para luego vencer en el mano a mano al golero Rubén Cordano para el 1-0.

A los 26 minutos, Wilstermann perdió por lesión a uno de sus mejores hombres en el mediocampo, Fernando Saucedo. El jugador chocó con Hugo Bargas en su intento de conectar el balón y en al caer se golpeó con los botines del delantero de la academia.

Saucedo salió con un corte de casi cinco centímetros, bastante profundo, en la región del arco superciliar del lado izquierdo del rostro. El futbolista fue atendido y ahora se espera su recuperación para el partido del domingo en Santa Cruz.

A los 30 minutos, ingresó en su lugar Antonio Melgar, quien no bajó el ritmo de juego del aviador y fue el autor intelectual del segundo tanto de Wilstermann.

En otra jugada de contragolpe, Gilbert Álvarez recuperó el esférico, le ganó en velocidad a la defensa cruceña e hizo el pase para Ricardo Pedriel. Éste habilitó a Antonio Melgar, que llegaba por la banda izquierda, para que Toniño envíe un pase a ras del piso para Álvarez que estaba en el área chica sin marca; pero en su intento de despejar, Juan Rioja cortó la jugada y mandó el esférico al fondo de las redes para el 2-0 a los 33’ST.

El partido se fue al descanso con la ventaja para los locales.

En la reanudación de las acciones el técnico académico, Erwin Sánchez, intentó buscar el empate y mandó al campo de juego a uno de sus goleadores, César Pereyra; pero de nada sirvió pese a que tuvieron mayor volumen de juego frente al arco de Arnaldo Giménez.

Sin embargo, Wilstermann amplió la ventaja, nuevamente a través de Ricardo Pedriel, que a los 10’ST logró su segundo tanto del partido.

La jugada se inició en los pies de Alejandro Meleán, quien tras recibir un centro de Cristian Chávez, habilitó a Gilbert Álvarez. Éste hizo un pase corto para Ricardo Pedriel, quien tras vencer a su marcador fusiló a Rubén Cordano desde el punto penal para el 3-0 definitivo (10’ST).

Pedriel no terminó el cotejo, porque a los 18 minutos salió del campo de juego por una contractura en la parte posterior de la pierna izquierda. El jugador será evaluado hoy, a la espera de que la lesión no sea de gravedad y pueda jugar el domingo en el estadio Tahuichi Aguilera.

El partido de vuelta se disputará el domingo 13 de mayo (19:30) en el principal campo deportivo de la capital cruceña.

Si Blooming vence por cualquier marcador, la llave se definirá mediante los penales.