Wilster se conforma con iniciar de local

La dirigencia afirmó que el equipo valluno acatará la determinación del Consejo de la División Profesional de jugar de local el primer partido ante Blooming el 6 de mayo para rematar la llave en casa una semana después.

DIEZ

Convencidos. La dirigencia de Wisltermann, al final, aceptó iniciar de local los cuartos de final del torneo Apertura, ya que el Consejo de la División Profesional no tomó en cuenta su requerimiento, siendo que terminó en mejor posición que Blooming. La ausencia en la reunión y la carta enviada al edificio de la ex Liga en Santa Cruz derivaron en que su pedido no sea escuchado.

El dirigente del club aviador, Renán Quiroga, fue claro al decir que si su equipo busca el título, la cancha no debe influir en el resultado. “Para ser campeón, hay que ganar afuera y en casa”, expresó a Página Siete el directivo, que fue uno de los delegados habilitados para asistir al primer encuentro entre los 14 clubes, desde que la Federación Boliviana de Fútbol es el único ente que rige el balompié nacional.

“Nos reunimos con el presidente (Gróver Vargas) y el técnico (Álvaro Peña) y se decidió no hacer más problemas y aceptar definir la llave en Santa Cruz. Para ser campeón, hay que ganar afuera y en casa”, remarcó Quiroga, que aseguró que los clubes opositores a César Salinas tenían un pacto para no asistir a su primer llamado. “Nos utilizaron”, agregó. Oriente, Sport Boys y Guabirá tampoco enviaron representante.

Mientras que el directivo de la academia, Jerjes Justiniano, manifestó de que “no hubo pacto de caballeros para no asistir”. Además, remarcó de que fue la FBF quien no aceptó el pedido de la institución cochabambina. El partido de ida entre Wilstermann y Blooming será este domingo (15:00), en el estadio Municipal de Sacaba, mientras que la vuelta está fijada para el 13, en el Tahuichi.

Fuente: diez.bo