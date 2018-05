Wilstermann empezó a ensayar los tiros penales

Debido al formato de los play off, donde la diferencia de goles no cuenta y la clasificación para las semifinales del torneo Apertura puede ser para cualquiera, el director técnico de Wilstermann, Álvaro Peña, no quiere dejar nada al azar y ordenó a sus dirigidos ensayar los lanzamientos desde el tiro penal.

Wilstermann, el mejor clasificado a los cuartos de final, iniciará de local mañana (15:00) ante Blooming y aunque ganara por goleada y el 13 de mayo, en el partido de vuelta, cayera por la mínima, la clasificación se definirá a través de los tiros penales, motivo por el que los aviadores comenzaron a practicarlos.

Sobre todo porque ya tienen una experiencia amarga en ese aspecto este año, cuando quedaron eliminados de la Copa Libertadores, al caer 2-3 en los tiros penales ante Vasco da Gama, de Brasil.

Aunque la práctica de ayer volvió a ser a puerta cerrada, se conoce que todos los jugadores tuvieron su oportunidad para ensayar los lanzamientos desde los 12 pasos.

El capitán de Wilstermann Edward Zenteno fue dado de alta y ya que la Conmebol aún no dio a conocer el fallo con respecto al caso de doping positivo, el jugador está a disposición del cuerpo técnico para jugar mañana. Todo dependerá si el DT Peña lo incluya o no.

Entre tanto, Cristhian Machado a partir de lunes trabajará con el resto del grupo.