Yasmin Balderrama: “No somos malos deportistas, sólo nos falta impulso para mejorar”

Hockey, sobre todo

Porque es un deporte diferente y esto me llamó mucho la atención, ya que me encantaba el fútbol, pero a mis 7 u 8 años quería hacer algo diferente, no “común”, y elegí el hockey como el deporte de mi vida.

Yo he vivido en Italia desde mis 7 u 8 años, conocí el hockey en mi escuelita de primaria, adonde vinieron algunos entrenadores a presentarlo.

Después nos preguntaron si queríamos practicar este deporte, y obviamente yo respondí que sí, sin saber que el hockey se convertiría en el deporte de mi vida. En pocas palabras, el hockey es mi vida entera; me vine a Bolivia hace un año y medio y ya son 13 años que practico este deporte y seguiré haciéndolo hasta cuando pueda, sin excusas.

El hockey en Cochabamba

El hockey se practica en Cochabamba desde hace aproximadamente tres años atrás. En sí, la federación de hockey boliviano nació exactamente el 1 de abril del 2015. Yo, la verdad, no conocía muy bien cómo funcionaba aquí, porque yo practiqué este deporte en Italia, lo conocí allí, pero mi sueño fue siempre tener los colores de donde nací, yo amo Bolivia, y finalmente mi sueño se va a realizar; pero esto es sólo el principio de todo y espero que tengamos más apoyo de nuestros hermanos y hermanas bolivianos (as). No somos malos deportistas, nos falta apoyo e impulso para mejorar cada vez más, tenemos buena materia prima, nos falta pulirla y apuntar en alto.

Características del hockey

El hockey está integrado por cuatro componentes principales: técnica, táctica, preparación física y cualidades psicológicas para la competencia. El hockey se caracteriza por las reglas que tiene, por el material y la indumentaria de los jugadores; el hockey se parece mucho al fútbol, pero no podemos marcar goles de cualquier lado, tenemos que estar en el área que es la semicircunferencia adelante del arco, no podemos tocar la bocha con los pies, sólo con el palo.

Posición en el campo

Mi posición en el campo de juego es de delantera, soy punta o a veces ala, siempre adelante. Mi tarea es hacer cuantos goles sean posibles y llegar a todos los pases que me hacen mis compañeras. Siempre estoy lista para cualquier posición, si se necesita. Las posiciones del hockey sobre césped son muy similares a las de fútbol, se parece mucho, con la diferencia que en hockey es prohibido tocar la bocha con los pies, y en lugar de los pies usamos “sticks” (palos). Yo tengo un rol muy importante, como todas las de mi equipo, y todas tenemos que estar físicamente superpreparadas, porque todas las posiciones requieren mucho esfuerzo y fuerza.

Hockey y estudios

El hockey es mi vida, desde que lo conocí a mis ocho años no lo dejé, es más, me enseñó muchas cosas de la vida y, como una vez nos dijo mi entrenador de Italia —que se llama Luca Fabrizio, al cual admiro mucho y le debo todo—: “Llegado a un cierto nivel, tenemos que elegir entre ser un deportista serio y profesional o un deportista que hace deporte sólo como hobby”, y bueno, yo lo elegí como algo profesional y combinado con el colegio, y ahora con la universidad requiere mucho sacrificio. Yo no conozco fiestas, no tenía amigos que no eran fuera de mi equipo, todo el tiempo era entrenamientos, estudio, partidos y colegio. No tenía otra opción, los fines de semana los pasaba fuera de casa, no conocía matrimonios, bautizos y a veces, lamentablemente, no estaba presente en los cumpleaños de mis familiares. Es así si quieres apuntar en alto, siempre tienes que ser firme en tus decisiones y sacrificarte.

Entrenamiento diario

El tiempo de entrenamiento en casi toda mi vida fue una hora de físico, que se basa con ejercicios en gimnasios y resistencia física, que son muy importantes para el mejor desempeño en la cancha, y una hora de entrenamiento técnico, que es prácticamente táctico.

Alimentación

La base de mi alimentación es todo tipo de comida en general. Cuido siempre lo que como y trato de evitar los alimentos procesados y las comidas rápidas. Tomo mucha agua, también refrescos hervidos, y para incrementar las sales minerales, tomo Poweraid.



Sin escenarios

Por ahora no hay dónde entrenar hockey, pero antes que refaccionen la cancha en el estadio Félix Capriles, ejercitábamos ahí constantemente. Eso hace que cada jugador entrene personalmente con sus propios recursos, yendo a gimnasios, entrenando en las canchitas de barrio o en sus casas, si tiene el espacio necesario, pero eso sólo pasa aquí en Cochabamba porque en los demás departamentos están entrenando muy bien, y con mejor desempeño como los de aquí, sólo con diferentes recursos.

Aspiración

Bueno, más que aspiración, yo diría que apuntamos al oro. Nadie llega aquí con superpoderes ni con puntos extra, todos somos iguales, todos partimos de cero y nada es imposible. Con las mejores de las ganas, todos los jugadores de hockey queremos llevar en alto a Bolivia y regalarle el primer lugar.

“NO NOS DIERON NI UNA POLERA”

El apoyo de las autoridades fue muy poco, por no decir casi nada, pero esto se presenta en cada deporte. He conocido muchachos de otras disciplinas que me contaban que ellos se pagaban todo al igual que nosotros, y desde que fuimos nominados para las observaciones no nos dieron ni una polera que testifique que si fuimos llamados para ser seleccionados. Todos los jugadores tuvieron que comprar el implemento deportivo con su propia plata. Las concentraciones que tuvimos en Argentina, igual, salió todo de nuestro bolsillo.

FICHA PERSONAL

Yasmin Iris Balderrama Grageda

Fecha de Nacimiento: 6 de octubre 1996

Origen: Cochabamba, Bolivia

Edad: 22 años

Padres: José Simón Balderrama Lizarazu, Laura Grageda Pinto

Hermanos: Juan José, Diego Gerardo, Vannya Laura

Estudios colegio: “Guglielmo Marconi”, Milán, Italia

Deporte: Voleibol

Universidad: Universidad Privada Boliviana (UPB)

Carrera: Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones

Signo: Libra

Un libro: “Uno, ninguno y cien mil” de Luigi Pirandello

Hobby: Cocinar y practicar todo tipo de deporte

Música: Me gusta toda la música, de jazz a reaggetón

Comida: Amo la fruta y las verduras

Algo que odie: La justicia aplastada por la corrupción

Algo que ame: Amo el hockey y a mi familia que me apoya

Una virtud: La alegría

Un defecto: No sé perder