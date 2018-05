YPFB Chaco pide al Gobierno no protocolizar contrato que involucra a Tariquía

Según el gerente de YPFB Chaco, Eduardo Paz, algunos “políticos” desinformaron sobre los impactos ambientales de la actividad hidrocarburífera sobre la Reserva Nacional de Flora y Fauna de Tariquía.

Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía. Foto: El País

La Paz.- A poco más de un mes desde que el ministro de Hidrocarburos, Luis Sánchez minimizara el rechazo a las actividades petroleras en la Reserva Nacional de Flora y Fauna de Tariquía del departamento de Tarija, YPFB Chaco informó de su decisión de solicitar al Gobierno no protocolizar el contrato para la exploración y explotación de hidrocarburos en la zona.

“Estamos solicitando al Gobierno no protocolizar el contrato que tenemos en el área Astillero, que está dentro del parque de Tariquía, para que no surta efecto y así YPFB Chaco no esté obligada a invertir en este proyecto”, afirmó el gerente general de la subsidiaria, Eduardo Paz.

Según Paz, el inicio de las inversiones comprometidas solo se hace efectivo cuando los contratos de servicios petroleros son protocolizados, situación que, a la fecha, no ha ocurrido.

“Lamentamos que los políticos del departamento de Tarija hayan desinformado sobre el tema ambiental en torno al proyecto y que no se haya logrado entender la importancia del proyecto para Tarija”, señaló.

Los proyectos San Telmo y Astillero, tienen previsto invertir $us120 millones en la perforación de dos pozos exploratorios profundos y $us 560 millones en su desarrollo. En estos proyectos YPFB Chaco tiene una participación del 50%, equivalente a una inversión comprometida de al menos $us 350 millones.

Según Paz, la superficie de Tariquía llega a 247 mil hectáreas, y Astillero apenas tiene una sobre posición en el parque de Tariquía de 52 hectáreas, lo que vendría a ser el 0.0021%. Sin embargo no explicó el impacto al ecosistema del área protegida que tipo yungas-tucumano.

Ante la imposibilidad de ejecutar estos proyectos, Chaco está evaluando a que campos asignara los recursos de San Telmo y Astillero, entre las alternativas se tiene la aceleración de los proyectos Itacaray, Iñau y otros que están en el portafolio de inversiones en exploración, según refirió Paz.

El ministro Sánchez dijo el 4 de abril que sólo tres a cuatro personas de la plaza principal de Tarija se resisten a las actividades hidrocarburíferas en la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía. Señaló que no cuenta con todos los estudios de impacto ambiental para realizar la consulta pública, libre e informada, pero anticipó que hay “total aceptación”.

“Hay una total aceptación en la zona de los que deciden (…). La gente que define la consulta es la gente de la zona y esa gente está de acuerdo, tres o cuatro personas de la plaza principal de Tarija dicen no, se oponen a tener mayores ingresos, no quieren tener mayores recursos”, aseguró entonces Sánchez.

/JMC/

Fuente: ANF