YPFB Chaco pide frenar trámite para inversión en Tariquía y prevé llevar inversión a Chuquisaca

El Gobierno anunció el viernes la decisión de suspender las inversiones hidrocarburíferas en Astillero y San Telmo, ubicados en el parque Tariquía, Tarija. Este lunes, el gerente de YPFB Chaco, Eduardo Paz, informó que ya solicitaron no protocolizar los contratos que firmaron con el Estado para no verse obligados a cumplir con la inversión prevista en ambos proyectos

Ahora la firma petrolera está evaluando a qué campos asignará los recursos de San Telmo y Astillero. Entre las alternativas se tiene la aceleración de los proyectos Itacaray, Iñau (en Chuquisaca) y otros que están en el portafolio de inversiones en exploración, según un boletín institucional.

“Estamos solicitando al Gobierno no protocolizar el Contrato que tenemos en el área Astillero, que está dentro del parque de Tariquía, para que no surta efecto y así YPFB Chaco no esté obligada a invertir en este proyecto. Lamentamos que los políticos del departamento de Tarija hayan desinformado sobre el tema ambiental en torno al proyecto”, expresó.

Se tenía prevista una inversión de $us 869 millones en las labores de exploración y explotación, sin embargo ahora esos recursos económicos, según explicó el viernes el ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez, serán redireccionados a otras iniciativas sin dar mayores detalles.

Los conflictos motivados por la defensa medioambiental derivaron en la decisión que implicará “un desbalance en inversiones, producción y, por ende, la generación de nuevos ingresos se va reducir considerablemente para el departamento, que no se sentirá este año ni el próximo, sino en los subsiguientes años y eso debería causar preocupación en la población”.

De acuerdo al Gobierno, la exploración de hidrocarburos preveía una afectación de solo el 0,014% sobre el parque de Tariquía. “La afectación a Tarija es de cerca de $us 1.800 millones, $us 2.000 millones (en materia de ingresos)”, advirtió Sánchez el viernes en un conferencia desde Tarija.

Paz negó que el desarrollo hidrocarburífero pudiera haber generado un fuerte daño ambiental ya que la superficie de Tariquía es de 247.000 hectáreas y “Astillero apenas tiene una sobre posición en el parque de 52 hectáreas, lo que vendría a ser el 0.0021%”.

“Desde YPFB Chaco veníamos trabajando de forma conjunta con GTB quienes atraviesan el parque Kaa Iya, el cual se ha convertido en un referente de cuidado de flora y fauna para emular las mismas experiencias en Tariquía y ayudar en el control del parque, eliminar los procesos de deforestación y caza indiscriminada. Lamentamos que todos estos trabajos queden truncos”, sostuvo. (07/05/2018)

