Zidane mandaría su once de gala ante Barcelona

El técnico del Real Madrid saltaría con su mejor cuadro en El Clásico

Con tal de sanar la mala temporada en La Liga, Zinedine Zidane saltaría con su mejor cuadro al Camp Nou, y así, impedir que el Barcelona se corone de manera invicta.

Las dudas crecieron tras el duelo del Real Madrid ante Bayern Munich al ser cuestionado sobre si tendría que darle descanso a su plantilla por la batalla intensa que tuvieron; sin embargo, esos cuestionamientos se disiparían.

El portal AS menciona que ‘Zizou’ elegiría un once incial parecido al del martes pasado, sólo con las incorporaciones de Casemiro por Kovacic; así como la inclusión de Nacho o Vallejo en caso de que Raphael Varane no se recupere de sus molestias musculares.

Otro de los planteamientos del entrenador del Real Madrid es quién ocuparía la lateral derecha, por lo que analiza en colocar de nueva cuenta a Lucas Vázquez, sino, Nacho resguardaría esa pradera.

¿CAMINO LIBRE A MESSI?#CentralFOX Cristiano Ronaldo se haría a un lado por el ‘Pichichi’ para llegar a punto a la Final de la #ChampionsxFOXhttps://t.co/JXi6243KCX — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) 4 de mayo de 2018

Fuente: foxsports.com.ar