Zinedine Zidane habló sobre las polémicas ante Barcelona

El entrenador del Real Madrid se refirió a lo que ocurrió en ‘El Clásico’ en el Camp Nou.

El técnico madridista demostró que está centrado en la final en la que se juega el título grande que el Real Madrid puede conquistar este curso, e intentó pasar la página del clásico contra el Barcelona y todas las preguntas que le hicieron sobre la polémica que generó.

“La culpa es de los que hablan de polémicas y de cosas que se hacen. Yo soy partidario de quedarse con el partido de fútbol antes que con la polémica”, opinó.

“Ya no puedo cambiar nada. Hemos visto la falta (de Luis Suárez en el segundo gol), pero el árbitro no y punto final, es gol y ya está. Cada uno se puede equivocar o no, pero nunca voy a reprochar a un árbitro”, añadió.

No habló, como sí hizo su capitán Sergio Ramos en el Camp Nou, de una protesta enérgica en el descanso de Leo Messi al colegiado en el túnel de vestuarios que no le costó castigo alguno: “Ni me sorprende ni voy a hablar de eso que se queda entre jugadores en el campo”.

“Siempre pasan muchas cosas dentro, el problema es que hoy se sabe todo, hay cámaras y comentarios de jugadores. Ahora cambia eso, porque antes pasaban muchas cosas también y se quedaban en el vestuario. Empatamos y se acabó”, sentenció.

Sobre la final de la UEFA Champions League

Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, habló por primera vez, a 18 días de la cita de Kiev, de la final de la Liga de Campeones que el equipo blanco disputará contra el Liverpool y auguró que será “espectacular”.

Zidane no quiere hablar de la final entre Real Madrid y Liverpool como un pulso entre Cristiano Ronaldo y Mohamed Salah. El técnico francés espera un gran pulso entre dos equipos ofensivos que ofrecerá juego de ataque y numerosas ocasiones de gol.

“Va a ser un partido espectacular, abierto, con muchas ocasiones para los dos equipos, pero lo más importante para nosotros será sobre todo planificar lo que podamos hacer en el partido, plantarles cara y ponerles en dificultades”, aseguró Zidane.

“Es una final en la que habrá mucha intensidad y no tengo duda de que será espectacular. El Liverpool está en la final y sabemos lo que tienen: físico, técnica y velocidad. También es un equipo inglés que defiende y pelea”, analizó.

Zidane no quiso opinar sobre si Salah es candidato al próximo Balón de Oro, pero elogió al egipcio: “Es un gran jugador que ha hecho una gran temporada y tiene gran mérito estar en la final. No me gusta hablar de Cristiano contra Salah, es Real Madrid contra Liverpool, que es lo más importante”.

Fuente: foxsports.com.ar