75 cosas extraordinarias que ha dicho o hecho Mick Jagger

Actor, músico, productor, hombre de negocios y labios andantes, para definir al cantante de los Rolling Stones cualquier lista se queda corta.

1.

Muchos son los premios que ha cosechado Jagger al frente de The Rolling Stones pero hay uno en solitario que le hizo especial ilusión: su Globo de Oro a la Mejor canción original por Alfie (2005).

2.

Según dijo el biógrafo Chris Andersen en The Wild LIfe And Mad Genius Of Jagger (2012), el británico habría compartido cama con cerca de 4.000 señoras (y algún señor como David Bowie) pero sólo dos mujeres han sido capaces de llevar a Mick ante el altar. La primera fue la nicaragüense Biancacon la que se casó en 1971 en Saint-Tropez (Francia) para divorciarse nueve años más tarde. Un año antes de terminar legalmente con ella, empezó su relación con la que sería su segunda esposa: Jerry Hall. Tras varios años de noviazgo, en 1990, se casaron en Bali (Indonesia) por el rito hindú. Un matrimonio que sería anulado en 1999.

3.

Tres pruebas de casting aseguró haber pasado James Jagger para lograr interpretar al rockero Kip Stevens en Vinyl, la serie de HBO pergeñada por el director Martin Scorsese, el guionista Terence Winter y su propio padre. Su personaje guarda cierto parecido con Mick.

4.

En 1989, The Rolling Stones entraron en el Salón de la Fama del Rock and Roll, y en 2004 la revista Rolling Stone les otorgó el puesto número 4 en su lista de Los 50 Mejores Artistas de todos los Tiempos.

5.

No una ni dos ni tres. Hasta cinco veces cambió la fecha de su encuentro con la reina para celebrar su nombramiento como caballero del Imperio Británico. Una gira mundial fue la excusa con la que Jagger, íntimo amigo de la fallecida princesa Margarita, le dio plantón a Isabel II.

6.

La forma física de Jagger y su energía sobre el escenario no es sólo cuestión genética. El músico realiza una rutina que incluye pilates, yoga, ballet y running. Según desveló el periodista británico Philip Norman, en el backstage de los conciertos Mick tiene una cinta de gimnasia en la que anda como mínimo seis kilómetros al día.

7.

Siete discos ha publicado en solitario aunque nunca haya conseguido con ellos la repercusión de sus trabajos con The Rolling Stones. Son Jamming with Edward! (grabado en 1972 con Ry Cooder, Nicky Hopkins, Charlie Watts, y Bill Wyman); She’s The Boss (1985); Primitive Cool (1987); Wandering Spirit (1993); Goddess In The Doorway (2001); The Very Best of Mick Jagger (2007) y SuperHeavy (2011) –banda en el grupo figuraban Joss Stone, Damian Marley (hijo de Bob Marley), y A. R. Rahman, celebrado compositor de Bollywood–.

8.

Ocho es el número de hijos que el cantante ha tenido con cinco mujeres distintas: Karis (46 años) de su relación con Marsha Hunt; Jade (45) con su primera mujer Bianca Jagger; Elizabeth (33), James (31), Georgia (25), Gabriel (20) con su segunda esposa Jerry Hall; Lucas (18) al que reconoció tras una prueba de paternidad y su fugaz relación con la modelo Luciana Gimenez; y Deveraux (1) hijo de la bailarina estadounidense Melanie Hamrick (de 30 años). El último hijo de Jagger es dos años y medio menor que su bisnieta Ezra Key, nacida en 2014.

9.

Cuentan que, pese a su múltiple paternidad, Jagger también se planteó la adopción junto a L’Wren Scott, fallecida en 2014. La diseñadora, que aparentemente se ahorcó con un pañuelo de seda negra, le nombró heredero universal de su fortuna de nueve millones de dólares, integrada por un apartamento en Manhattan, joyas, ropa, muebles, coches y otros objetos personales, así como un seguro de vida.

10.

Diez serán las ciudades en las que recale Exhibitionism (Exhibicionismo), una muestra con más de 500 objetos personales que el medio siglo de historia de la banda de rock y que tras su exposición en Nueva York viajará a 10 ciudades más de todo el mundo durante cuatro años.

11.

Mejor no estar el undécimo de la fila esperando por Mick Jagger. “Una buena manera de mantenerte entretenido cuando firmas autógrafos es firmar cada diez de ellos con el nombre de Doris Goldblatt.”, confesó a David Letterman en diciembre de 2012.

12.

Su primer concierto con The Rolling Stones fue el 12 de julio de 1962 en el Marquee Club de Oxford Street.

13.

Trece fueron los años de relación que mantuvo Jagger con L’Wren Scott. Su repentina muerte en 2014 le causó un estrés postraumático agudo que lo llevó a cancelar su gira por Australia y Nueva Zelanda de conciertos.

14.

Aseguran que en las dos semanas anteriores a un concierto, Mick habla solo dos horas al día en intervalos nunca superiores a diez minutos.

15.

Con 15 años ya tenía claro su potencial artístico. “No tenía ningún tipo de inhibiciones. Vi a Elvis y a Gene Vincent, y pensé: ‘bueno, yo puedo hacer eso.’ Es muy divertido hacer el ridículo, aunque sólo sea delante de veinte personas. Pero a la gente, además, parecía que le gustaba”, contó al periodista Jann S. Wenner en una entrevista para Rolling Stone en 1995.

16.

A los 16 años fue cuando Jagger adquirió uno de sus rasgos más característicos: una mutilación accidental de su lengua. Aquella deformación cambió su pronunciación y el color de la voz que le haría famoso.

17.

“¿Qué importa lo que opinen de ti en la página 17 si sales en la portada de la revista?”, ha dicho el cantante resumiendo de alguna manera su filosofía de vida.

18.

Mick y sus Rolling Stones tienen el récord de la mayor cantidad de giras entre las 18 más lucrativas de la historia. En total cuatro de sus espectáculos aparecen en la lista: A Bigger Bang Tour (2005, con 558 millones de euros de caja), Voodoo Lounge Tour (en 1994, con 320 millones), Licks Tour (de 2002 con 311 millones) y Bridgets to Babylon Tour (1997, con 274 millones).

19.

No sólo de música vive Jagger. Se ha declarado amante de la poesía, la pintura y la escultura pero su gran asignatura pendiente ha sido el cine. Tanto que ha participado en 19 películas bien como actor o productor. Su primer protagonista fue en la película de culto Performance (1970), y en 1992 creó su propia productora cinematográfica: Jagged Films con la que produjo Enigma (2001). En 2008, marcó su gran hito cinematográfico colaborando con Martin Scorsese para co-producir y escribir el guión de Shine a light, filme que gira en torno a un directo stoniano.

20.

Según el diario Daily Mail, en cada show Jagger recorre un promedio de 20 kilómetros sobre el escenario.

21.

No en vano, el artista siempre ha tenido claro que lo de la música era una carrera de fondo que se podía ganar o perder y para la que uno debía estar preparado. Así lo contaba en esta entrevista con sólo 21 años.

22.

Y parece que no le ha ido mal la estrategia. Al menos económicamente. Jagger es el más ricos de The Rolling Stones. Según un estudio de Celebrity Net Worth en febrero de 2016, su fortuna acumulada es de 360 millones de dólares.

23.

De hecho, todo lo que tenga que ver con él mueve dinero. Sirvan de ejemplo los 6.000 dólares que en 2013 se pagaron en una subasta por un mechón de su pelo.

24.

Aunque para pelazo el de Harry Styles, de 24 años y ex miembro de One Direction, que hace unos meses imitó a Sir Jagger en Saturday Night Live.Desde entonces, no cesan los rumores de que podría interpretarle en una supuesta cinta biográfica sobre la banda dirigida por Andy Goddard(Dowtown Abbey).

25.

Veinticinco son los álbumes de estudio que Mick Jagger ha editado junto a The Rolling Stones hasta la fecha. Y 25 años tenía cuando grabó una de las canciones icónicas de su repertorio: You can’t always get what you want.

26.

Un 26 de julio de 1943 nacía Michael Philip Jagger en Dartford (Kent, Inglaterra), hijo del profesor de educación física Basil Joseph Jagger –conocido pop popularizar el baloncesto en Gran Bretaña– ​y la vendedora de productos de Avon y ama de casa australiana Eva Scutt. El rockero comparte día de cumpleaños con Roger Taylor, Stanley Kubrick, Kevin Spacey, Helen Mirren o Sandra Bullock.

27.

El próximo 27 de septiembre, The Rolling Stones actuarán en el Estadio Olímpico de Barcelona. Será la primera actuación de la banda británica en la ciudad desde 2007, cuando se presentaron en el mismo recinto.

28.

Veintiocho son los años que tenía la bailarina Melanie Hamrick cuando Jagger empezó su relación con ella. En ese momento se llevaba 44 años con Jagger y su diferencia de edad fue muy criticada por la prensa británica. Que la hubiera conocido dos semanas antes de que L’Wren Scott se suicidara no ayudó mucho a que la relación se viera con buenos ojos.

29.

Veintinueve s el número de álbumes de estudio que ha lanzado con los Rolling Stones.

30.

Treinta son los discos recopilatorios que ha editado Jagger con su banda.

31.

Tras su romance con Hamrick, el vocalista ha seguido fijándose en mujeres más jóvenes que él. Jagger rompió su relación con la bailarina y madre de su último hijo para iniciar una nueva relación con Masha Rudenko, una modelo rusa de tan sólo 31 años.

32.

El grupo liderado por Jagger ha colocado 32 sencillos dentro de los diez más populares de Reino Unido y Estados Unidos.

33.

“Cuando cumpla 33 años, me retiro. Ese es el momento en que el que un hombre tiene que dedicarse a otras cosas. No quiero ser una estrella de rock durante toda mi vida”. He aquí una clara promesa incumplida de Mick Jagger.

34.

Algo que en el fondo debemos agradecerle. The Rolling Stones es una de las bandas más influyentes de toda la historia del rock, siendo considerada por muchos la agrupación que sentó las bases del rock contemporáneo.

35.

Las ventas totales de The Rolling Stones se estiman entre 200​ y 250 millones de discos. Una cifra que les sitúa como una de las formaciones más exitosas de todos los tiempos.

36.

Tanto es así que Jagger y los suyos han tenido a bien autoproclamarse “la banda de rock and roll más grande del mundo”.

37.

Natasha Fraser-Cavassoni acaba de revelar en sus memorias que el cantante la sedujo en un yate de lujo cuando ella tenía 17 años y él 37.La escritora cuenta en el libro After Andy: Adventures in Warhol Land, que, tras pasar las vacaciones juntos, Jagger le dijo: “nos vemos en Londres” y, semanas después, le llamó para una cita –un concierto del cantante Stevie Wonder–. Según cuenta ella no tenía intención de pasar de ahí pero… “en cuestión de minutos, me estaba ayudando a cepillarme los dientes y, cuando se apagaron las luces, me quitó rápidamente mi jersey de algodón, mi falda barata y de todo lo demás”, ha confesado.

38.

Por como lo cuenta parece que Jagger es un seductor nato. Y su don debe ser fundamentalmente la palabra vistas las declaraciones de Keith Richards en Life sobre los atributos de su compañero de banda: “Marianne (Faithfull) no tenía cómo divertirse con su pequeño amiguito. Sé que tiene un par de bolas enormes, pero no puede llenar el vacío entre ellas”.

39.

Una apreciación que secundó la modelo Janice Dickinson cuando declaró que el de Mick era “el pene vivo más pequeño que hay”.

40.

En 1992, Jagger se encontraba en pleno proceso de divorcio de Jerry Hall –entre otras cosas por una infidelidad del cantante con Carla Bruni–. Sus abogados argumentaron entonces que el rito balinés por el que contrajeron matrimonio no era oficial. Sin embargo, la Corte estimó que 22 años de convivencia eran motivo suficiente para certificar “un largo matrimonio”. En aquel momento, la fortuna del líder de los Stones rondaba 300 millones de euros y, aunque los detalles del acuerdo nunca se hicieron públicos, diversas fuentes apuntan a que Hall obtuvo 40 millones de euros por devolverle su libertad.

41.

Tras cumplir 40 años, la alimentación se convirtió en una de las obsesiones de Mick. Su dieta es diseñada de forma similar a la de los deportistas de alto rendimiento. Según informó The Huffington Post en 2011, su régimen se compone de pan integral, patatas, arroz, pasta, pollo y pescado, todos alimentos ricos en carbohidratos y que funcionan como fuente de energía para potenciar sus músculos. Jagger pesa alrededor de 67 kilos, tiene 71 centímetros de cintura y mide 1,77 metros.

42.

“Aunque es cierto que Mick probaba todo lo que ponían en su mano, con las drogas, la moderación era su lema. Lo era en realidad con todo excepto la vanidad”, asegura sobre su carácter el británico Philip Norman.

43.

Hay quienes consideran que más allá de su pasión por las mujeres, la relación más intensa que ha vivido Jagger ha sido con Keith Richards. En Jagger, el libro sobre su vida escrito por el periodista Marc Spitz, se apunta al rodaje de Performance, en 1968, como el principio del fin de la magia entre ambos. Jagger tuvo sexo con la entonces pareja de Keith, Anita Pallenberg, y eso es algo que el guitarrista nunca le ha perdonado.

44.

Y aunque muchos piensen que siguen juntos por no acabar con la gallina de los huevos de oro debe haber algo más. Y Jagger no se cansa de repetirlo: “No toco sólo por el dinero. De ser así no estaría con los Stones: cantaría como solista en un casino de Las Vegas y no dividiría mi dinero entre cinco”, ha llegado a declarar.

45.

No sabemos qué pensará Mick al recordar esta frase suya para la revista People en 1975. “Prefiero estar muerto a cantar Satisfaction cuando cumpla 45 años”. Todo apunta a que seguirá haciéndolo a los 75.

46.

Pero tampoco hay que negar su interés por experimentar y trabajar con gente más joven. Hoy mismo, ha lanzado dos nuevas canciones, tituladas England Lost –una colaboración con el rapero Skepta– y Gotta Get a Grip, para cuyo videoclip ha contado con la actriz Jemima Kirke (Jessa en Girls, la serie de HBO). De este tema en concreto hay un EP con cinco remixes y uno de ellos está firmado por Kevin Parker de Tame Impala.



47.

Tras presentar Gotta Get a Grip, Jagger ha afirmado que “tienes que vivir tu propia vida, ser tú mismo y tratar de crear tu propio destino”. ¿Estará queriendo decirle algo a sus seguidores?

48.

Por el momento parece que los seguidores de The Rolling Stones pueden estar tranquilos. Al menos si creen en las palabras de la más satánica de sus majestades, Keith Richards, que ha asegurado que la banda grabará nuevo material en breve. Mientras, este año les espera una gira en septiembre y octubre por Europa.

49.

Aunque todo apunta que esta nueva gira llevaría por nombre Blue & Lonesome Tour, coincidiendo con el nombre de su último disco editado en 2016, al final ha sido bautizada como Stones No Filter.

50.

“En estos cincuenta años de carrera he aprendido que empiezas tocando rock and roll para poder tener sexo y tomar drogas, y terminas tomando drogas para poder tocar rock and roll y tener sexo”, sentenció Mick durante una entrevista con David Letterman a finales del 2012.

51.

Y de hecho no solo para tomar drogas y tener sexo. Durante los 70, Mick Jagger se compró una finca con castillo incluido –Stargroves– en Hampshire mientras estaba en pleno viaje de LSD.

52.

“Hay tantos mitos sobre los Rolling Stones…Lo peligroso es empezar a creérselos. Es el camino a la locura. En mi opinión, el mejor mito es ese de que Keith se cambia la sangre todos los años. Siempre me encantó, porque tiene un aire muy vampírico”, dijo también haciendo balance de su trayectoria.

53.

A su compañero de banda, Keith Richards, lo conoció en el colegio a los 4 años de edad, y juntos, hasta ahora, han escrito más de 200 canciones.

54.

Su primera canción juntos fue As Tears Go By. Para componerla se metieron en la cocina de su entonces manager Andrew Loog Oldham, quien los cerró con llave como medida de presión para que no salieran de allí sin un tema. Les llevó 36 horas y todas las provisiones que había en la nevera.

55.

Y parece que desde entonces han cumplido con los mismos roles. “Mick y yo nos enfrentamos todo el rato. Aunque por mi parte nunca ha sido una pelea seria. Mick es un controlador. Es necesario para él saber que es el número uno, por lo que la mayoría de las veces le sigo la corriente, a no ser que crea que está tomando una decisión no adecuada que afecte a los Stones”, declaró Richards a la revista Mojo hace unos años.

56.

The Rolling Stones llevan 55 años de carrera y más de 50 reinando en la escena rock mundial. La banda fue fundada en abril de 1962​ por Brian Jones, Mick Jagger, Keith Richards, Bill Wyman, Ian Stewart y Charlie Watts. Jones sería despedido en junio de 1969, falleciendo tres semanas después y siendo reemplazado por el guitarrista Mick Taylor, que dejaría el grupo en 1975. Su sustituto sería Ron Wood.

57.

Su primer manager, Andrew Loog Oldhman, fue el que propició que la imagen del grupo fuese la de unos chicos malos, con una actitud agresiva, a diferencia de lo establecido por el manager de The Beatles,Brian Epstein. La prensa musical generalmente mostró a los dos grupos como rivales; aunque con el tiempo se ha demostrado que eran amigos y colaboradores.

58.

De hecho, Jagger ha definido a John Lennon como “un tipo culto, muy inteligente, cínicamente divertido, con quien era muy fácil pasarlo bien”.

59.

Lo que nunca debieron imaginar estos dos iconos musicales es que sus hijos podrían llegar a enamorarse un día. Pero en 2004 Elizabeth Jagger, que entonces tenía 20 años, y Sean Lennon, que contaba con 28, estuvieron a punto de unir a ambas sagas aunque finalmente su romance no fraguó.

60.

En cualquier caso Mick y compañía demostraron que valoran el legado musical de The Beatles el pasado año cuando sorprendieron a los asistentes a su concierto en el Desert Trip –el festival que se celebra en Indio, California– con una versión de Come together.

61.

Entre los noviazgos de Jagger, los amantes del rock veneran especialmente el que le unió a la cantante Marianne Faithfull durante los años sesenta.

62.

Según algunos estudiosos de la banda, Cleo Sylvestre, un jovencita con la que Mick salió en 1961, y que no quiso mantener relaciones sexuales porque tenía 16 años, sería quien le inspiró su canción Satisfaction.

63.

Por su parte, Chrissie Shrimpton, su siguiente relación y la primera novia modelo que tuvo el vocalista, sería la destinataria de canciones menos cariñosas como Stupid Girl.

64.

En 1963, Jagger mantuvo una conversación con su tutor en la London School of Economics –prestigiosa escuela a la que había accedido con una beca por sus buenas calificaciones– para solicitar un año sabático: “Tenemos un grupo musical y me gustaría probar, con la tranquilidad de saber que me reservarían mi puesto si necesito volver”. No le hizo falta.

65.

En 2008, a sus 64 años, el rockero tuvo a bien mandar un mensaje a las nuevas generaciones sobre el peligro de consumir drogas. “Cuando nosotros experimentamos con ellas, poco se sabía de sus efectos”, declaró al dominical The Sunday Times en una suerte de disculpa por sus excesos en la juventud.

66.

(I Can’t Get No) Satisfaction, grabada en 1965, fue el tema que catapultó a The Rolling Stones al estrellato internacional. Les dio su primer número uno en Estados Unidos.

67.

Un año después de aquel pelotazo, en 1966, publicaron Aftermath,considerado hoy día como uno de los mejores discos de la historia del rock.

68.

En 1967, Mick fue detenido en una redada antidrogas en la casa campestre de Keith Richards. Le cayeron tres meses de cárcel por posesión de anfetaminas. Una condena que no cumplió gracias, entre otras cosas, a un editorial del diario The Times que denunciaba una maquiavélica venganza del establishment contra el rockero. El propio Jagger ha habló de ello hace unos días.

69.

El último single número uno que consiguieron en Reino Unido fue Honky Tonk Women. Desde finales de 1968 no han figurado en el top británico.

70.

En 2012, un lote de diez cartas que Jagger escribió en el verano de 1969 a su entonces amante Marsha Hunt se vendió por 232.116 euros en Sotheby’s de Londres. Tras guardarlas durante 43 años, Hunt decidió subastar su correspondencia para sanear su mala situación económica.

71.

A pesar de su título de Sir –en 2003 fue nombrado Caballero de la Orden del Imperio Británico– Jagger sólo puede pasar 70 días en Inglaterra. Para conservar su fortuna del fisco, reside oficialmente en el extranjero.

72.

Brown Sugar, publicada en 1971, es probablemente una de las canciones más enigmáticas de Jagger. Parte del álbum Sticky fingers, su letra compuesta principalmente por él, sugiere dos posibles protagonistas: una chica de color o la heroína.

73.

El libro Viajando con los Rolling Stones, de Robert Greenfield, narra la orgía permanente en que se convirtió la gira de 1972, incluida una fiesta en la mansión del dueño del imperio Playboy, Hugh Hefner. Según contó el propio Keith Richards, en aquella fiesta Jagger y Bill Wyman competían por ver quién llevaba el mayor número de fans a la cama a la vez.

74.

En julio de 1973, Mick asistió al concierto del Hammersmith Odeon de Londres en el que Bowie decidió matar a su alter ego Ziggy Stardust. En el aftershow, Jagger y Bowie se dieron un beso con lengua que impactó a todos los allí presentes. Fue tras ese beso cuando los rumores de que el frontman de los Stones se acostaba con David y su pareja de entonces, Angie Barnett, se consolidaron.

75.

Sir Michael Philip Jagger acaba de cumplir 75 años pero le queda carrete para rato.

